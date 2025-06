'Ajax-transfer kwestie van tijd: medische keuring al doorstaan'

De berichten over een akkoord tussen Ajax en Real Valladolid stroomden afgelopen week al binnen. Inmiddels is duidelijk dat niks een transfer van de Spaanse aanvaller naar Amsterdam nog in de weg kan staan. Volgens Moretto heeft de 22-jarige Moro vandaag in Barcelona al zijn medische keuring doorstaan.

Dat betekent dat Moro spoedig zijn handtekening gaat zetten onder een verbintenis bij Ajax. Naar verluidt gaat hij een contract voor vijf seizoenen tekenen en betaalt Ajax 9,5 miljoen euro vast en maximaal 2,5 miljoen euro aan bonussen.