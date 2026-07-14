'Ajax-transfer van 19 miljoen bijna rond; spits doorstaat keuring'
De transfer van Marcos Leonardo naar Ajax lijkt zo goed als afgerond. De Braziliaanse aanvaller heeft zijn medische keuring in Amsterdam met succes afgelegd, waardoor alleen de laatste administratieve zaken nog moeten worden geregeld. Dat meldt De Telegraaf.
Leonardo arriveerde zondagavond in Nederland en meldde zich maandag op sportcomplex De Toekomst voor de medische tests. De medische staf van Ajax heeft inmiddels zijn goedkeuring gegeven, waarna de betrokken juristen van Ajax, Al Hilal en de speler zelf de resterende documenten in orde maken. De officiële presentatie wordt naar verwachting dinsdag of woensdag naar buiten gebracht.
De 23-jarige Braziliaan gaat in de Johan Cruijff ArenA een contract tekenen dat hem tot medio 2031 aan Ajax verbindt. Met de komst van Leonardo is een flinke investering gemoeid: de Amsterdammers kunnen in totaal maximaal negentien miljoen euro betalen. Het vaste bedrag ligt naar verluidt rond de 17,5 miljoen euro, waarbij bonussen het uiteindelijke bedrag verder kunnen verhogen.
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