Ajax-transfer zorgt voor verbazing: "Vind ik heel opvallend"

Leon ten Voorde vindt het opvallend dat Julian Brandt voor Ajax heeft gekozen. De verslaggever denkt wel dat de Duitser van grote waarde kan zijn voor de Amsterdammers.

Ajax verraste vriend en vijand door vorige week de transfervrije Brandt te presenteren. Ten Voorde vindt het een goede transfer van Jordi Cruijff. "Brandt is dertig jaar en loopt al jaren mee in het Duitse voetbal", begint hij in Voetbalpraat van ESPN. "Als Brandt in vorm is, is hij een verrijking voor de Eredivisie."

Het verbaast de verslaggever dat Brandt bij Ajax tekent. "Ik vind het opvallend dat niemand in de Bundesliga hem heeft opgepikt. Het gaat wel om een 48-voudig Duits international", stelt hij. "Ik vind het heel opvallend dat hij naar Ajax gaat."