Ajax-transfer zorgt voor verbazing: "Vind ik heel opvallend"
Leon ten Voorde vindt het opvallend dat Julian Brandt voor Ajax heeft gekozen. De verslaggever denkt wel dat de Duitser van grote waarde kan zijn voor de Amsterdammers.
Ajax verraste vriend en vijand door vorige week de transfervrije Brandt te presenteren. Ten Voorde vindt het een goede transfer van Jordi Cruijff. "Brandt is dertig jaar en loopt al jaren mee in het Duitse voetbal", begint hij in Voetbalpraat van ESPN. "Als Brandt in vorm is, is hij een verrijking voor de Eredivisie."
Het verbaast de verslaggever dat Brandt bij Ajax tekent. "Ik vind het opvallend dat niemand in de Bundesliga hem heeft opgepikt. Het gaat wel om een 48-voudig Duits international", stelt hij. "Ik vind het heel opvallend dat hij naar Ajax gaat."
Brandt speelde in zeven seizoenen meer dan driehonderd wedstrijden voor Borussia Dortmund. "Brandt was een heel groot talent bij Bayer Leverkusen en ging daarna naar Dortmund. Toch is hij niet de grote speler geworden die mensen wel in hem zagen. Dat hij nu als transfervrije speler naar Ajax gaat, vind ik wel opvallend", besluit Ten Voorde.
Ajax-supporters boos om betaalmuur: "Een dikke middelvinger"
Ajax-transfer zorgt voor verbazing: "Vind ik heel opvallend"
Cruijff verwelkomt nieuwe Ajax-aanwinst: "We kennen elkaar goed"
Nijhuis legt nieuwe Eredivisie-regels uit: "Er komt meer snelheid"
Ter Stegen hoorde goede verhalen over Ajax: "Dat was overtuigend"
UEFA publiceert voorlopige spelerslijst Ajax: geen Brandt, wel Godts
'Ajax totaal niet onder de indruk van eerste Mika Godts-bod PSG'
'Ajax heeft vertrouwen in Lang-deal, vraagprijs Napoli bekend'
Kogel is door de kerk: Ajax presenteert Marc-André ter Stegen
'Zes spelers van Ajax mogen van Cruijff deze zomer vertrekken'
Janssen lovend over Ajacied: "Hij heeft een geweldig inzicht"
Henderson voltooit opvallende transfer naar Premier League-top
Cruijff bekritiseerd om rol bij Ajax-vrouwen: "Als-ie eerlijk is"
Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"
Mike Verweij zet streep door Ajax-transfer: "Absoluut geen optie"
'Spaanse SPORT onthult: op deze dag wordt Ter Stegen gepresenteerd'
'Delegatie van KNVB sprak urenlang met voormalig Ajacied'
Van Gaal reageert op Oranje-link: "Ik vind dat ongelofelijk"
'Ajax in gesprek met Lang, aanvaller staat open voor terugkeer'
Janssen vreest voor Ajax: "Dan hebben ze wel een groot probleem"
Brandt gaat cashen bij Ajax: "Dat wordt bij zijn salaris opgeteld"
Verweij zet streep door komst Ajax-doelwit: "Absoluut geen optie"
Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)
'Godts alleen weg voor hoofdprijs, Cruijff verlangt 75 miljoen'
VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026
Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"
Conference League-loting bekend: Ajax kent mogelijke opponenten
VIDEO | LIVE: Bekijk hier de loting van Ajax in Conference League
Míchel kritisch op aankoop: "Nog niet de beste versie van zichzelf"
'Soap rond Ter Stegen eindelijk ten einde': "Alsof hij er al is"