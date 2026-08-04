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Ajax-transfer zorgt voor verbazing: "Vind ik heel opvallend"

Max
bron: ESPN
Leon ten Voorde
Leon ten Voorde Foto: © Pro Shots

Leon ten Voorde vindt het opvallend dat Julian Brandt voor Ajax heeft gekozen. De verslaggever denkt wel dat de Duitser van grote waarde kan zijn voor de Amsterdammers. 

Ajax verraste vriend en vijand door vorige week de transfervrije Brandt te presenteren. Ten Voorde vindt het een goede transfer van Jordi Cruijff. "Brandt is dertig jaar en loopt al jaren mee in het Duitse voetbal", begint hij in Voetbalpraat van ESPN. "Als Brandt in vorm is, is hij een verrijking voor de Eredivisie."

Het verbaast de verslaggever dat Brandt bij Ajax tekent. "Ik vind het opvallend dat niemand in de Bundesliga hem heeft opgepikt. Het gaat wel om een 48-voudig Duits international", stelt hij. "Ik vind het heel opvallend dat hij naar Ajax gaat."

Brandt speelde in zeven seizoenen meer dan driehonderd wedstrijden voor Borussia Dortmund. "Brandt was een heel groot talent bij Bayer Leverkusen en ging daarna naar Dortmund. Toch is hij niet de grote speler geworden die mensen wel in hem zagen. Dat hij nu als transfervrije speler naar Ajax gaat, vind ik wel opvallend", besluit Ten Voorde. 

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