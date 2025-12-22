'Ajax gaat transfermarkt op en wil selectie verder versterken'

Kick-off
Verweij over gesprek met Beuker: "Heeft totaal niet die ambitie"
Ajax wil zich na de komst van verdediger Takehiro Tomiyasu nog verder versterken met twee nieuwe spelers. De Amsterdammers zijn op zoek naar een extra vleugelverdediger en een controlerende middenvelder. In beide gevallen gaat het om een huurconstructie, meldt Voetbal International, dat ook twee concrete namen al onthult.

Met Tomiyasu haalde Ajax vorige week de eerste winterversterking binnen. Maar de club wil het daar niet bij laten. Terwijl Ajax op de achtergrond werkt aan vacatures zoals hoofdtrainer, technisch directeur en hoofdscout, is er ook oog voor de korte termijn. "Daarin willen de Amsterdammers de selectie verder versterken", schetst Voetbal International.

Ajax, dat zaterdag met 2-2 gelijk speelde bij NEC, richt zich specifiek op een controlerende middenvelder en een vleugelverdediger. Beide spelers moeten via een huurconstructie naar Amsterdam komen. De raad van commissarissen van Ajax vindt het onverstandig om vlak voor de aanstelling van een nieuwe technisch directeur en trainer grote bedragen uit te geven aan transfers.

Voor de zespositie hoopt Ajax spelers aan te trekken die, met het oog op het aankomende WK, extra speelminuten kunnen maken om zo bij hun nationale ploeg in beeld te blijven. "De club mikt op een speler met ervaring die het elftal van Fred Grim direct kan helpen", weet Voetbal International.

Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
za
7/02
AZ
01:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
