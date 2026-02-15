Ajax-transfers besproken: "Belangrijkste doelstelling niet behaald"

"De winterwindow ging Ajax in met de ambities om af te maken, wat in de zomer niet gelukt was: versterkingen binnenhalen voor beide backposities en bovenal een nieuwe nummer 6. Dat laatste is onder aan de streep toch weer niet gelukt", schrijft clubwatcher Lentin Goodijk in Voetbal International. "Voor de tweede transferwindow op rij heeft Ajax zo zijn belangrijkste doelstelling niet behaald."

"Alex Kroes is daar eigenlijk al niet meer op af te rekenen, hij stelde zijn functie op 6 november ter beschikking nadat trainer John Heitinga werd ontslagen. Kroes bleef alleen nog aan om Ajax te helpen aan de uitvoerende kant. De verantwoordelijkheid voor de keuzes van deze transferwinter lag bij Beuker, terwijl Jordi Cruijff er ook steeds nadrukkelijker bij betrokken was", aldus de journalist.