2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Ajax transfergeruchten en nieuws

Ajax-transfers besproken: "Belangrijkste doelstelling niet behaald"

Stefan
Takehiro Tomiyasu en Oleksandr Zinchenko
Takehiro Tomiyasu en Oleksandr Zinchenko Foto: © Pro Shots

Ajax beleefde een slagvaardige transferperiode. De Amsterdammers wisten de nodige versterkingen naar de club te halen, waaronder Takehiro Tomiyasu en Oleksandr Zinchenko. Toch werden niet alle doelstellingen afgevinkt op de transfermarkt.

"De winterwindow ging Ajax in met de ambities om af te maken, wat in de zomer niet gelukt was: versterkingen binnenhalen voor beide backposities en bovenal een nieuwe nummer 6. Dat laatste is onder aan de streep toch weer niet gelukt", schrijft clubwatcher Lentin Goodijk in Voetbal International. "Voor de tweede transferwindow op rij heeft Ajax zo zijn belangrijkste doelstelling niet behaald."

"Alex Kroes is daar eigenlijk al niet meer op af te rekenen, hij stelde zijn functie op 6 november ter beschikking nadat trainer John Heitinga werd ontslagen. Kroes bleef alleen nog aan om Ajax te helpen aan de uitvoerende kant. De verantwoordelijkheid voor de keuzes van deze transferwinter lag bij Beuker, terwijl Jordi Cruijff er ook steeds nadrukkelijker bij betrokken was", aldus de journalist.

Oleksandr Zinchenko Takehiro Tomiyasu
