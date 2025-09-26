Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Ajax bestuur & beleid

'Ajax-transfers ergerden Blind': "Vertrek komt voort uit onvrede"

Stefan
Danny Blind
Danny Blind Foto: © Pro Shots

Danny Blind heeft besloten om te vertrekken uit de RvC van Ajax. De voormalig voetballer heeft zijn keuze gemaakt op basis van onvrede over het transferbeleid bij de Amsterdamse club.

"Ja, het is nu chaos in de top van Ajax", vertelt Johan Inan in de AD Voetbalpodcast. "Ik kan me voorstellen dat de supporters bezorgd zijn, want daar is ook wel reden toe. Het verhaal van de drie vertrekkende commissarissen is wel verschillend."

Vervolgens gaat de journalist in op het vertrek van Danny Blind. "Zijn vertrek vloeit echt voort uit onvrede over de transferzomer", gaat hij verder. "Er is veel geschreven over een verband met het eventueel terughalen van zijn zoon Daley, maar dat is slechts een deel van het verhaal."

"Zo ergerde hij zich ook aan de komst van James McConnell, wat ten koste gaat van speeltijd voor eigen spelers. Daarnaast kon hij zich niet vinden in de verkoop van Bertrand Traoré, die op het laatste moment naar Sunderland ging. Het komt dus echt voort uit onvrede", aldus Inan.

Ajax bestuur & beleid Danny Blind Ajax transfers & geruchten James McConnell Bertrand Traoré Ajax historie & oud-spelers Daley Blind
