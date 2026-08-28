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Ajax-transfers zorgen voor verbazing: "Vind het vrij opmerkelijk"

Max
bron: Het Parool
Josip Sutalo bij Ajax
Josip Sutalo bij Ajax Foto: © Pro Shots

Ajax nam deze zomer afscheid van Josip Sutalo en Ko Itakura. Clubwatcher Daan Sutorius vraagt zich af of de Amsterdammers de verdediger niet te snel hebben laten gaan. 

Itakura keerde na één seizoen terug naar Borussia Mönchengladbach en Sutalo vertrok naar SS Lazio. "Ik vind het vrij opmerkelijk dat Ajax Sutalo en Itakura toch wel makkelijk heeft laten gaan", begint Sutorius in Branie van Het Parool. "Rechts centraal vertrouw je nu volledig op Aaron Bouwman."

De clubwatcher denkt dat het nu wat dunbezet is in de laatste linie van Ajax. "Links centraal heb je Daley Blind. Niet de beste verdediger, maar wel iemand die helpt in balbezit, met hem houd je de bal langer in de ploeg. Dan hoef je ook simpelweg minder te verdedigen. Caio Henrique maakt verdedigend een zwakke indruk. In de één-tegen-één laat hij zich heel makkelijk passeren, in elke wedstrijd. Op rechts ben je met Anton Gaaei en Lucas Rosa redelijk bezet. Maar ik vind het achterin vrij dunnetjes eigenlijk, op dit moment."

Sutorius denkt dat Jordi Cruijff het centrum van de defensie nog wil versterken. "Ik vraag me af of dat een betere optie wordt dan Sutalo of Itakura. Ik vind echt dat Ajax ze makkelijk heeft laten gaan. Ik weet ook wel dat het is om ruimte te maken in het salarishuis. Ze verdienden voor Ajax-begrippen veel geld. Maar ik vind dat er iets te makkelijk over gedacht wordt, het vertrek van die twee."

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