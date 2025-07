'Akkoord met Ajax' lijkt niet te kloppen: "Ajax weet van niets"

Luciano Rodríguez is voorlopig geen transferdoelwit van Ajax. Dat benadrukt clubwatcher Mike Verweij in de Kick-off podcast van De Telegraaf. Donderdagavond meldde de Franse journalist Loïc Tanzi dat de Amsterdammers tot een persoonlijk akkoord waren gekomen met de Uruguayaanse aanvaller, maar volgens Verweij is daar niets van waar.

"Dat schijnt, maar dat ze er bij Ajax niks van weten, klopt ook", zegt Verweij over het gerucht. "Bij Ajax is hij niet bekend bij de scouting en het is al helemaal niet bekend dat ze een akkoord zouden hebben. Dus het lijkt me niet te kloppen." Daarmee haalt hij het bericht van Tanzi, die beweerde dat Rodríguez vanuit Bahia naar Amsterdam zou vertrekken, volledig onderuit.

Rodríguez staat momenteel onder contract bij het Braziliaanse Bahia, waar hij vastligt tot medio 2029. De club betaalde anderhalf jaar geleden elf miljoen euro voor de aanvaller, die toen nog in beeld was bij Feyenoord. De Rotterdammers wilden destijds ver gaan voor Rodríguez en zelfs het clubrecord breken, maar uiteindelijk ketste de deal dus af.