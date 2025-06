'Ajax-transfertarget maakt mogelijk stap voor 17 miljoen euro'

Het nieuws over de mogelijke overstap komt uit Italië, waar Atalanta volgens Sky Sport een bod heeft neergelegd op de Ghanees. Het initiatief zou komen van trainer Ivan Juric, die onlangs het stokje overnam in Bergamo. Hij kent Sulemana uit hun gezamenlijke tijd bij Southampton, waar de samenwerking slechts van korte duur was. Toch is de overtuiging groot dat de vleugelspeler past binnen zijn speelstijl.

Atalanta hoopt snel zaken te doen, al ligt de vraagprijs van Southampton hoger dan het huidige bod dat op tafel ligt. De Engelse club wil volgens berichten twintig miljoen euro zien. Sulemana degradeerde onlangs met The Saints uit de Premier League, maar liet met dertig officiële optredens voldoende zien om interesse te wekken uit de Serie A.

Bij Ajax zal het nieuws slecht worden ontvangen. In september leek de Ghanees nog op weg naar Amsterdam, maar door een te late verwerking van de documenten werd de deal afgekeurd door de FIFA.