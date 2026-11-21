Ajax treft ADO Den Haag: BetMGM pakt uit met mooie quoteringen
ADVERTORIAL - Ajax neemt het zondagmiddag in de Johan Cruijff Arena op tegen ADO Den Haag, de nummer 17 van de Eredivisie. Het duel in de Johan Cruijff Arena begint om 14:30 uur en BetMGM pakt uit met een aantal interessante quoteringen!
De quotering op een overwinning van Ajax staat 'maar' op 1.16, terwijl een gelijkspel veel meer geld zou opleveren (8.50). Qua doelpuntenmakers kun je echter wel flink gaan cashen. Durf je een gokje te wagen? Zet dan in op een goal van Tolo Arokodare (1.50) of Marcos Leonardo (1.80).
Een doelpunt van Julian Brandt (2.10), Oscar Gloukh (2.15 of 'Mister 1-0' Davy Klaassen (2.40) is overigens nog veel aantrekkelijker. Wil je liever nog wat meer risico nemen? Zet dan in op een treffer van Abdellah Ouazane (2.60), Jorthy Mokio (3.90), Youri Baas (5.50) of Owen Wijndal (5.75).
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