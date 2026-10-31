Ajax treft AZ: "Misschien wel grootste duel van het seizoen"
Merel van Dongen en Jeroen Elshoff zien dat AZ voor Ajax een 'angstgegner' is. De laatste elf wedstrijden tussen Ajax en AZ eindigden niet positief voor de Amsterdammers. In de uitzending van NOS Studio Sport Voetbal wordt het fenomeen besproken.
"Ajax heeft al elf wedstrijden niet weten te winnen van AZ. De laatste jaren ook helemaal niet in de ArenA, dus het zit dwars in Amsterdam", Elshoff. "Het is een reeks die AZ meer en meer in stand wil houden. Het is een opvallende reeks. Er is geen enkele club die dat heeft gedaan tegen Ajax, dus dan kun je wel van een angstgegner spreken."
"Als je het iets breder trekt, dan is de rivaliteit tussen die twee clubs natuurlijk enorm gegroeid", ziet hij. "Dat gaat breder dan alleen het eerste elftal. De jeugdopleiding van AZ is in de laatste pakweg tien jaar enorm gegroeid. Ze vissen in dezelfde vijver. Dat steekt elkaar een beetje, dat voel je aan de spelers. Spelers uit Amsterdam zijn bij AZ terechtgekomen en andersom."
Volgens de verslaggever kijken ook media anders naar het duel dan vroeger. "Je voelt het ook bij de supporters in en rond Alkmaar. Voor AZ is dit in de Eredivisie misschien wel de grootste wedstrijd van het seizoen. Dat voedt ook de wilskracht om in Amsterdam te presteren. Dat is wel iets wat meetelt."
Van Dongen is het daarmee eens. "De coaches en spelers die in al die elf wedstrijden hebben gespeeld, zijn zo ontzettend anders. Je kunt bijna geen algemene verklaring bedenken. Morgen (zaterdag, red.) is het weer helemaal anders en staan er zoveel nieuwe gezichten op en naast het veld. AZ heeft al drie wedstrijden op rij niet gewonnen in de Eredivisie en Ajax komt er wel weer lekker in."
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