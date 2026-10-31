Ajax treft AZ: "Misschien wel grootste duel van het seizoen"

Merel van Dongen en Jeroen Elshoff zien dat AZ voor Ajax een 'angstgegner' is. De laatste elf wedstrijden tussen Ajax en AZ eindigden niet positief voor de Amsterdammers. In de uitzending van NOS Studio Sport Voetbal wordt het fenomeen besproken.

"Ajax heeft al elf wedstrijden niet weten te winnen van AZ. De laatste jaren ook helemaal niet in de ArenA, dus het zit dwars in Amsterdam", Elshoff. "Het is een reeks die AZ meer en meer in stand wil houden. Het is een opvallende reeks. Er is geen enkele club die dat heeft gedaan tegen Ajax, dus dan kun je wel van een angstgegner spreken."

"Als je het iets breder trekt, dan is de rivaliteit tussen die twee clubs natuurlijk enorm gegroeid", ziet hij. "Dat gaat breder dan alleen het eerste elftal. De jeugdopleiding van AZ is in de laatste pakweg tien jaar enorm gegroeid. Ze vissen in dezelfde vijver. Dat steekt elkaar een beetje, dat voel je aan de spelers. Spelers uit Amsterdam zijn bij AZ terechtgekomen en andersom."