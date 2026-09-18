Ajax treft Excelsior in Amsterdam: fraaie odds voor favoriet
ADVERTORIAL - Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen Excelsior. De Amsterdammers hopen met een goed gevoel de lange interlandbreak in te gaan. BetMGM pakt uit met een aantal fraaie odds voor de ontmoeting van Ajax tegen Excelsior.
Ajax is volgens de bookmakers de grote favoriet tegen Excelsior. Bij BetMGM krijg je je een odd van 1.23 bij een zege van de Amsterdammers. Een overwinning van Excelsior levert maar liefst twaalf (!) keer je inzet op.
Het is ook interessant om in te zetten op andere weddenschappen. Scoort 'Mister 1-0' Davy Klaassen de openingstreffer? Dan heb je een quotering van 7.50 te pakken. Weet Youri Baas het net te vinden, dan krijg je maar liefst zes keer je inleg. Geeft Julian Brandt een assist? Dan krijg je 2.55 keer je inzet. Een assist van Caio Henrique levert bijna vier keer je inzet op!
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Zet in op Ajax tegen Excelsior!
Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen Excelsior. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
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Ajax treft Excelsior in Amsterdam: fraaie odds voor favoriet
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