Ajax treft FC Utrecht: BetMGM pakt dit weekend uit met fraaie odds

Kick-off
'Naam De Boer zingt rond bij Ajax': "Zou ik heel plausibel vinden"
Fred Grim

Vermoedelijke opstelling: 'Grim gooit opstelling Ajax op de kop'

Alex Pastoor

Pastoor nieuwe coach Ajax? "Hij kan het goed vertellen..."

Danny Koevermans

Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"

Donny van de Beek

Zwaargeblesseerde Van de Beek vertelt: "Een fikse tegenslag"

Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

Kenneth Perez

Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"

John Heitinga verontwaardigd

"Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel voor op John Heitinga"

Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

Alfons Groenendijk

Groenendijk: "Iedereen wilde hem, maar hij speelt heel zwak"

Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 11 2 19
6 FC Utrecht 11 5 16
7 Sparta Rotterdam 11 -9 16
