Geschreven door Jessica Westdijk 13 feb 2020 om 20:02

Ajax treft FC Utrecht in de halve finale van de KNVB-beker. De Utrechters wonnen donderdagavond eenvoudig op bezoek bij Go Ahead Eagles: 1-3.

Ajax won woensdagavond al met 0-3 op bezoek bij Vitesse en daarna was het afwachten. Er was vanaf de achtste finales al helemaal door geloot, waardoor het pad richting de finale al uitgestippeld kon worden. De winnaar van het duel tussen Go Ahead en FC Utrecht werd de tegenstander van Ajax. Dat is dus FC Utrecht geworden.

Het duel wordt gespeeld in de Galgenwaard op dinsdag 3 maart, woensdag 4 maart of donderdag 5 maart. Dat betekent dat Ajax twee keer in korte tijd een bezoek zal brengen aan de Galgenwaard. Afgelopen zondag stonden Ajax en FC Utrecht eigenlijk tegenover elkaar in competitieverband. Dat duel werd afgelast vanwege de storm. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe datum.