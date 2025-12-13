Kick-off
Verweij: "Die is op de bestuursvergadering uit zijn plaat gegaan"
Ajax treft Feyenoord in Amsterdam: BetMGM pakt uit met fraaie odds

Arthur
Fans van Ajax
Fans van Ajax Foto: © Orange Pictures

ADVERTORIAL - Ajax neemt het zondagmiddag in eigen huis op tegen Feyenoord, de Klassieker. De ploeg van trainer zal in de Johan Cruijff Arena alle zeilen bijzetten om resultaat te halen en BetMGM pakt uit met een aantal fraaie odds!

De quotering op een overwinning van Ajax staat op 3.15, maar op individueel vlak valt er nog meer te verdienen. Opent Oscar Gloukh namelijk de score in de Johan Cruijff Arena? Dan pak je een odd van maar liefst 7.50. Maakt Rayane Bounida de eerste treffer? Dan scoor je zelfs een quotering van 10.00. Wil je iets minder risico nemen, maar wel inzetten op een doelpuntenmaker? Zet dan in op een goal van Kasper Dolberg (3.80) of Davy Klaassen (5.75). 

Heb je nog geen account bij BetMGM? Voor spelers van 24 jaar en ouder is er een speciale welkomstbonus

  • Creëer een account bij BetMGM.
  • Selecteer de Sport Welkomstbonus.
  • Deze bonus is zichtbaar onder "Mijn Aanbiedingen".
  • Stort €10 of meer en zet minimaal €10 in op een pre-match/live weddenschap naar keuze.
  • Na het afwikkelen van deze weddenschap ontvang je 5 Free Bets van €10 per stuk.

*Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+ | Bonus 24+ | Odds fluctueren

Zet in op Ajax tegen Feyenoord!

Ajax speelt zondagmiddag de Klassieker tegen Feyenoord. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
# Team GS DS P
1 PSV 15 29 40
2 Feyenoord 15 23 34
3 NEC Nijmegen 15 14 27
4 Ajax 15 8 26
5 AZ 15 4 25
6 FC Groningen 15 0 23
7 FC Utrecht 15 6 22
