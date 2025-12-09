Willem & Wessel Podcast
Van Hanegem kijkt naar Ajax: "Niet bijzonder wat ze laten zien"
Ajax treft FK Qarabag: BetMGM presenteert fraaie odds

ADVERTORIAL - Ajax neemt het woensdagavond om 18.45 uur in Azerbeidzjan op tegen FK Qarabag. De ploeg van Fred Grim heeft nog maar nul punten gepakt in de Champions League, toch pakt BetMGM uit met een aantal fraaie odds!

De quotering op een overwinning van Ajax staat op 3.45, maar op individueel vlak valt er nog meer te verdienen. Opent Kasper Dolberg namelijk de score in het duel in de Champions League? Dan pak je een odd van maar liefst 6.00. Maakt Mika Godts de eerste treffer? Dan scoor je zelfs een quotering van 9.00. Wil je iets meer risico nemen, maar wel inzetten op een doelpuntenmaker? Zet dan in op een goal van Owen Wijndal (11.00) of Jorthy Mokio (18.00). 

Heb je nog geen account bij BetMGM? Voor spelers van 24 jaar en ouder is er een speciale welkomstbonus

  • Creëer een account bij BetMGM.
  • Selecteer de Sport Welkomstbonus.
  • Deze bonus is zichtbaar onder "Mijn Aanbiedingen".
  • Stort €10 of meer en zet minimaal €10 in op een pre-match/live weddenschap naar keuze.
  • Na het afwikkelen van deze weddenschap ontvang je 5 Free Bets van €10 per stuk.

*Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+ | Bonus 24+ | Odds fluctueren

Zet in op Ajax tegen Qarabag!

Ajax speelt woensdagavond in de Champions League tegen Qarabag. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Agenda
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 15 29 40
2 Feyenoord 15 23 34
3 NEC Nijmegen 15 14 27
4 Ajax 15 8 26
5 AZ 15 4 25
6 FC Groningen 15 0 23
7 FC Utrecht 15 6 22
