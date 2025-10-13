Ajax treft in duel tegen AZ een oude bekende als scheidsrechter

Het Sportpaleis
2025-10-09
De wedstrijd tussen Ajax en AZ is het meest aansprekende affiche van speelronde 9 in de VriendenLoterij Eredivisie. De huidige nummer drie (Ajax) ontvangt de nummer vier (AZ) in de Johan Cruijff ArenA, met slechts één punt verschil tussen beide ploegen. De aftrap is op zaterdag 18 oktober om 21.00 uur.

Jeroen Manschot is door de KNVB aangesteld als scheidsrechter voor dit topduel, zo maakt de bond maandag bekend op de officiële website. Eerder dit jaar floot hij al tijdens de voorbereiding het oefenduel tussen Ajax en KV Mechelen. Ook had hij vorig seizoen de leiding over FC Groningen – Ajax, de wedstrijd waarin de Amsterdammers het kampioenschap uit handen zagen glippen.

Langs de zijlijnen krijgt Manschot assistentie van Murat Kucukerbir en Frans Vandeursen. Jannick van der Laan fungeert als vierde official. In Zeist is Pol van Boekel verantwoordelijk voor de VAR, met Maarten Ketting als assistent.

