Geschreven door Jordi Smit 08 jul 2020 om 12:07

© Proshots

Ajax speelt op 8 en 13 augustus twee oefenwedstrijden tijdens de FOX Sports Eredivisie Comeback. Na deze duels is het de bedoeling dat de Amsterdammers richting Oostenrijk gaan voor een trainingskamp, schrijft Voetbal International-journalist Freek Jansen.

De Nederlandse recordkampioen wil zich in Bramberg am Wildkogel klaarstomen voor het begin van het Eredivisieseizoen 2020-2021. In Oostenrijk staan hoogstwaarschijnlijk twee oefenwedstrijden op het programma, waarvan één duel tegen de Oostenrijkse kampioen Red Bull Salzburg moet zijn. Mocht deze wedstrijd doorgaan, dan treft Ajax de voormalige spelers Maximilian Wöber en Rasmus Kristensen.

Eerder in de maand treft Ajax twee ploegen uit de Eredivisie en/of Keuken Kampioen Divisie. Op 8 augustus oefent de Amsterdamse club tegen RKC Waalwijk, terwijl de tegenstander op 13 augustus nog niet bekend is. Beide duels vinden plaats in de Johan Cruijff Arena, mogelijk mét publiek.