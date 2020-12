Geschreven door Jessica Westdijk 14 dec 2020 om 13:12

Ajax is bij de loting voor de eerste knock-outronde van de Europa League gekoppeld aan Lille.

Omdat Ajax tot de beste nummers 3 van de Champions League behoorde, was het bij de loting geplaatst. Dat betekent ook dat Ajax het tweede duel thuis in de eigen Johan Cruijff Arena speelt. Het eerste duel wordt gespeeld op 18 februari, het duel in Amsterdam wordt gespeeld op 25 februari.

Ajax komt bij Lille Sven Botman tegen, die afgelopen zomer naar de Franse club vertrok. Lille staat op dit moment eerste in de Franse competitie en was vorig jaar nog de tegenstander van Ajax in de Champions League. Toen won Ajax twee keer.