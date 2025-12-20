Ajax treft met Kaplan oude bekende: "Ik ga me niet inhouden"

Kaplan kon ook naar FC Basel, maar koos voor NEC. "Ik wilde eigenlijk niet weer in een andere competitie spelen. Het gesprek met de trainer (Dick Schreuder, JB) gaf de doorslag", vertelt hij in gesprek met De Gelderlander. "Zijn aanvallende speelstijl sprak me aan. Ik moest daar aan het begin aan wennen. Ik heb nog nooit zoveel moeten rennen als hier. Na de eerste trainingsweek was ik kapot. Ik denk dat de trainer geschikt is voor de top. Hij is tactisch sterk en geeft de spelers plezier. Als hij nog betere spelers onder zijn hoede krijgt, behaalt hij nog meer succes.”

Bij Ajax kwam de verdediger niet helemaal uit de verf, mede doordat hij vlak na zijn komst zwaar geblesseerd raakte aan zijn knie. "Mede door die knieblessure kan ik niet zeggen dat ik geslaagd ben bij Ajax. Ik had me er iets anders bij voorgesteld, maar het heeft geen zin om daar nog over te piekeren. Ik heb het erg naar mijn zin bij NEC. Ajax is een grotere club. Hier gaat het er ook serieus aan toe, maar is er meer ruimte voor plezier. Dat kan ook met de prestaties te maken hebben. Ajax moet elk jaar kampioen worden, maar de laatste jaren is Ajax Ajax niet meer.”

Kaplan neemt het dus zaterdag met NEC in De Goffert op tegen Ajax. De Amsterdamse club mag hem in de winterstop voor een bepaald bedrag terughalen. "Ik ben op de hoogte van die clausule, maar ik maak het liefst hier het seizoen af. Alex Kroes heeft me een appje gestuurd dat ik goed bezig ben. Ik wil met NEC boven Ajax eindigen. Ik ben ervan overtuigd dat we derde kunnen worden. De wedstrijd tegen Ajax wordt daarin een belangrijke.”

"Ik kreeg een appje van Youri Regeer met de vraag of we ruzie gaan maken. Ik antwoordde met: waarom niet? Ik ga me niet inhouden. Ik ga alleen niet overdreven juichen als ik scoor. Ik heb drie jaar lang mijn brood gegeten bij Ajax, dus dat zou niet respectvol zijn. Misschien een klein vuistje. Het wordt een speciale wedstrijd voor me, maar ik ben niet extra gespannen", besluit hij.