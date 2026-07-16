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Ajax treft oude bekende in tweede voorronde Conference League

Amber
Ajax-trainer Michel geeft instructies
Ajax-trainer Michel geeft instructies Foto: © Pro Shots

Het Europese startpunt voor Ajax is officieel bekend. De Amsterdammers stromen in de tweede voorronde van de Conference League in tegen FK Vojvodina. De Serviërs verloren donderdagavond kansloos met 3-0 van Ferencváros, waardoor zij Europees een treetje moeten afdalen. Voor Ajax is Vojvodina een oude bekende: in het seizoen 2024/2025 stonden de clubs onder Francesco Farioli in exact dezelfde fase ook al tegenover elkaar.

Ajax werd tijdens de loting op woensdag 17 juni gekoppeld aan de verliezer van het Europa League-voorrondeduel tussen Ferencváros en Vojvodina. Vorige week sleepte Ferencváros in Servië al een knappe 1-2 zege uit het vuur, waardoor Vojvodina in de return vol aan de bak moest.

De hoop op een comeback van Vojvodina verdween in Hongarije al snel als sneeuw voor de zon. Al in de negende minuut kreeg verdediger Kornél Szűcs de rode kaart gepresenteerd, waardoor de Serviërs bijna de hele wedstrijd met tien man moesten overleven.

Ferencváros profiteerde optimaal van de overtalsituatie. Spits Lenny Joseph tikte in de 27e minuut van dichtbij de openingstreffer binnen. Vojvodina was definitief geknakt, waarna Kristoffer Zachariassen en Zsombor Gruber de score uitbouwden naar een comfortabele 3-0 (5-1 over twee duels).

Door het verlies van de Serviërs moet Ajax de koffers gaan pakken voor een reis naar het oosten. De ploeg start de Europese campagne op donderdag 23 juli met een uitwedstrijd in Servië. De beslissende return in de Johan Cruijff ArenA staat gepland voor donderdag 30 juli.

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