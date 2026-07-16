Meldingen
2026-07-10
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff
BREAKING | Ajax laat middenvelder gratis vertrekken: "Thank you"
2026-07-08
Daley Blind
BREAKING | Blind is terug bij Ajax: "Ervaring, rust en kwaliteit"
2026-07-03
Marc-André ter Stegen
BREAKING | 'Ajax heeft Ter Stegen binnen': "Riant jaarsalaris"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Ajax treft oude bekende in tweede voorronde Conference League

Amber
Ajax-trainer Michel geeft instructies
Ajax-trainer Michel geeft instructies Foto: © Pro Shots

Het Europese startpunt voor Ajax is officieel bekend. De Amsterdammers stromen in de tweede voorronde van de Conference League in tegen FK Vojvodina. De Serviërs verloren donderdagavond kansloos met 3-0 van Ferencváros, waardoor zij Europees een treetje moeten afdalen. Voor Ajax is Vojvodina een oude bekende: in het seizoen 2024/2025 stonden de clubs onder Francesco Farioli in exact dezelfde fase ook al tegenover elkaar.

Ajax werd tijdens de loting op woensdag 17 juni gekoppeld aan de verliezer van het Europa League-voorrondeduel tussen Ferencváros en Vojvodina. Vorige week sleepte Ferencváros in Servië al een knappe 1-2 zege uit het vuur, waardoor Vojvodina in de return vol aan de bak moest.

De hoop op een comeback van Vojvodina verdween in Hongarije al snel als sneeuw voor de zon. Al in de negende minuut kreeg verdediger Kornél Szűcs de rode kaart gepresenteerd, waardoor de Serviërs bijna de hele wedstrijd met tien man moesten overleven.

Ferencváros profiteerde optimaal van de overtalsituatie. Spits Lenny Joseph tikte in de 27e minuut van dichtbij de openingstreffer binnen. Vojvodina was definitief geknakt, waarna Kristoffer Zachariassen en Zsombor Gruber de score uitbouwden naar een comfortabele 3-0 (5-1 over twee duels).

Door het verlies van de Serviërs moet Ajax de koffers gaan pakken voor een reis naar het oosten. De ploeg start de Europese campagne op donderdag 23 juli met een uitwedstrijd in Servië. De beslissende return in de Johan Cruijff ArenA staat gepland voor donderdag 30 juli.

Gerelateerd:
Daley Blind

Blind doet boekje open: "Jordi Cruijff heeft de knoop doorgehakt"

0
Daley Blind en Alberto Garrido

Ajax-supporters spreken zich uit na eerste speelminuten van Blind

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Conference League
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Derksen bij Vandaag Inside Oranje

Derksen haalt keihard uit na Ajax-transfer: "Zo gulzig in geld"

0
Hedwiges Maduro in Amsterdam

Maduro: "Hij gaat jongens als Mokio beter maken, ook qua leven"

0
Frenkie de Jong bij FC Barcelona

Grote zorgen om Frenkie de Jong: "Dan is het op vakantie gebeurd"

0
Wilred Genee in café in Soest

VIDEO | 'Wilfred Genee zoenend met andere vrouw gespot in café'

0
Aaron Bouwman

Bouwman kijkt uit naar Ajax-transfer: "Een nóg grotere naam"

0
Wim Kieft

Kieft kritisch op Ajax-transfer: "Wanneer komen ze daar eens achter?"

0
Wout Weghorst in het shirt van FC Twente

Weghorst kon al eerder naar FC Twente: "Had met de club te maken"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax treft oude bekende in tweede voorronde Conference League

Blind doet boekje open: "Jordi Cruijff heeft de knoop doorgehakt"

Derksen haalt keihard uit na Ajax-transfer: "Zo gulzig in geld"

Ajax-supporters spreken zich uit na eerste speelminuten van Blind

'Ajax moet geduld hebben, Marcos Leonardo vliegt naar Brazilië'

Blijft Gaaei toch bij Ajax? 'Vertrek plots op losse schroeven'

Stan Spoel roemt Ajacied: "Michel kan eigenlijk niet om hem heen"

Michel trots: "Laatst kwam hij naar ons trainerscomplex bij Ajax"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws