Ajax treft oude bekende in tweede voorronde Conference League
Het Europese startpunt voor Ajax is officieel bekend. De Amsterdammers stromen in de tweede voorronde van de Conference League in tegen FK Vojvodina. De Serviërs verloren donderdagavond kansloos met 3-0 van Ferencváros, waardoor zij Europees een treetje moeten afdalen. Voor Ajax is Vojvodina een oude bekende: in het seizoen 2024/2025 stonden de clubs onder Francesco Farioli in exact dezelfde fase ook al tegenover elkaar.
Ajax werd tijdens de loting op woensdag 17 juni gekoppeld aan de verliezer van het Europa League-voorrondeduel tussen Ferencváros en Vojvodina. Vorige week sleepte Ferencváros in Servië al een knappe 1-2 zege uit het vuur, waardoor Vojvodina in de return vol aan de bak moest.
De hoop op een comeback van Vojvodina verdween in Hongarije al snel als sneeuw voor de zon. Al in de negende minuut kreeg verdediger Kornél Szűcs de rode kaart gepresenteerd, waardoor de Serviërs bijna de hele wedstrijd met tien man moesten overleven.
Ferencváros profiteerde optimaal van de overtalsituatie. Spits Lenny Joseph tikte in de 27e minuut van dichtbij de openingstreffer binnen. Vojvodina was definitief geknakt, waarna Kristoffer Zachariassen en Zsombor Gruber de score uitbouwden naar een comfortabele 3-0 (5-1 over twee duels).
Door het verlies van de Serviërs moet Ajax de koffers gaan pakken voor een reis naar het oosten. De ploeg start de Europese campagne op donderdag 23 juli met een uitwedstrijd in Servië. De beslissende return in de Johan Cruijff ArenA staat gepland voor donderdag 30 juli.
Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"
Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"
Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"
'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"
Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"
Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."
Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"
Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Mokio en Brandt schieten stroef Ajax voorbij tien man PEC Zwolle
'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'
Mika Godts haakt af in warming-up, Eredivisie-debuut voor talent
'Jordi Cruijff zorgt voor verdeeldheid': "Te veel korte termijn"
Opstelling Ajax bekend: basisdebuut voor aanwinst Ter Stegen
Míchel Sanchez zorgt zondag tegen PEC voor unieke reeks bij Ajax
Brandt overtuigd door Ajacied: "Ik zag het vuur in zijn ogen"
Bruggink lyrisch over Ajacied: "Écht een waanzinnig goede speler"
Cruijff geprezen voor Ajax-transfers: "Hij heeft iets bijzonders"
Ten Hag kritisch op situatie bij Ajax: "Grotendeels verdwenen"
Waterreus prijst Ajax-aanwinst: "Dit is absolute wereldklasse"
Theo Janssen lacht: "Dat was het verhaal toen hij bij Ajax kwam"
Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"
Míchel Sanchez drukt stempel: "Veelzeggend hoe hij met Mokio omgaat"
Verweij: "Plaatst hij dat zijn buurjongen heeft getekend bij Ajax..."
De Boer over transfertarget Ajax: "Er is wat mis met die jongen"
Abdalla kijkt ogen uit bij Ajax: "Gewoon Champions League-niveau"
Voetbalprominenten voorspellen: hier eindigt Ajax dit seizoen
Vahle: "Opvallend dat zij niet genoemd worden als titelfavoriet"
Ajax-talent: "Het maakt mij geen ene reet uit waar ik speel"
Vivianne Miedema wijst naar Ajax: "Cruijff moet dit niet doen"
Ronald de Boer lyrisch over Ajacied: "Een soort Jude Bellingham"