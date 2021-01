Geschreven door Jessica Westdijk 23 jan 2021 om 23:01

Ajax treft PSV in de kwartfinale van de KNVB-beker. De Eindhovenaren komen op 10 februari op bezoek in de Johan Cruijff Arena.

Er was deels al geloot voor de kwartfinales, waardoor Ajax al wist dat het een thuiswedstrijd zou spelen. De tegenstander was nog onbekend, maar kwam dus zaterdagavond uit de koker. Ajax bereikte de kwartfinale na een 0-1 zege bij AZ, PSV versloeg FC Volendam met 0-2. Het bekerduel met PSV komt in een drukke reeks voor Ajax. In januari stonden al flink wat topwedstrijden op het programma en in februari komen daar de Europa League-duels met Lille bij.

De anderen wedstrijden in de kwartfinale zijn:

sc Heerenveen – Feyenoord

Excelsior – Vitesse

NEC – VVV Venlo

Als Ajax de halve finale haalt, speelt het sowieso een uitwedstrijd tegen de winnaar van sc Heerenveen – Feyenoord of Excelsior – Vitesse.