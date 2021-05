Geschreven door Jessica Westdijk 18 mei 2021 om 15:05

Het nieuwe seizoen start voor Ajax op 25 juni, als de niet-internationals en beloften zich weer melden op De Toekomst. Hoe de voorbereiding er precies uit komt te zien, is nog niet helemaal duidelijk.

Maar we weten inmiddels dat er weer een trainingskamp in Oostenrijk op de planning staat en dat RB Leipzig op 31 juli de tegenstander is in een oefenduel, zo meldt Salzburger Nachrichten.

Dat zou meteen een weerzien met Brian Brobbey betekenen, die onlangs een vierjarig contract tekende bij de club. Maar of die transfer nog doorgaat, is de vraag. Ajax zou Brobbey mogelijk meteen weer terug willen kopen.