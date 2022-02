Geschreven door Idse Geurts 22 feb 2022 om 11:02

Ajax heeft met de familie van Abdelhak Nouri een schikking getroffen. De schadevergoeding betreft een bedrag van minimaal 7,8 miljoen euro. Dit maakt de club bekend via de officiƫle kanalen. In 2017 werd de jonge middenvelder getroffen door een hartstilstand. Als gevolg daarvan is bij Nouri ernstige en blijvende hersenschade opgetreden. Tijdens de acute fase heeft Nouri niet de juiste behandeling gekregen. Hierdoor erkent Ajax als werkgever de aansprakelijkheid voor de gevolgen.

De familie Nouri en Ajax hebben nu dus overeenstemming bereikt over de schadevergoeding. Deze overeenstemming is in november al mondeling bereikt. De hoogte van het bedrag werd toen echter nog niet bekendgemaakt. In een eerder stadium heeft de familie Nouri ook een procedure aangespannen bij de arbitragecommissie van de KNVB. Deze gaat nu, vanwege de schikking, niet meer door.

Het bedrag van 7,8 miljoen euro geldt als smartengeld en als compensatie voor het verlies van arbeidsvermogen. Daarnaast vergoedt Ajax sinds 2017 ook de verpleging en verzorging van Abdelhak. De club maakt bekend dit ook in de toekomst te blijven doen.

Tot slot laat de club weten dat Ajax en de familie Nouri altijd verbonden zullen blijven. Zo overhandigt de familie elk jaar de Abdelhak Nouri Trofee aan het grootste talent van de Ajax academie. Daarnaast wordt ook het rugnummer 34 ‘bevroren’. Geen enkele speler van Ajax 1 zal ooit nog met dit nummer spelen. Dit rugnummer behoort toe aan Abdelhak en zijn familie.