Verweij doet pijnlijke onthulling: "Bijna geen interesse voor"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Ajax wedstrijden

Ajax treft Telstar in Amsterdam: BetMGM pakt uit met fraaie odds

Niek
Ajax-fans laten zich horen in de Johan Cruijff Arena
Ajax-fans laten zich horen in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

ADVERTORIAL - Ajax neemt het zondagmiddag in eigen huis op tegen Telstar. De ploeg van trainer John Heitinga is uiteraard torenhoog favoriet in de Johan Cruijff Arena, maar toch pakt BetMGM uit met een aantal fraaie odds!

De quotering op een overwinning van Ajax staat op 1.16, maar op individueel vlak valt er nog meer te verdienen. Opent Wout Weghorst namelijk de score in de Johan Cruijff Arena? Dan pak je een odd van maar liefst 4.40. Maakt Brian Brobbey de eerste treffer? Dan scoor je zelfs een quotering van 4.90. Wil je iets minder risico nemen, maar wel inzetten op een doelpuntenmaker? Zet dan in op een goal van Steven Berghuis (3.15) of Davy Klaassen (3.25). 

Heb je nog geen account bij BetMGM? Voor spelers van 24 jaar en ouder is er een speciale welkomstbonus

  • Creëer een account bij BetMGM.
  • Selecteer de Sport Welkomstbonus.
  • Deze bonus is zichtbaar onder "Mijn Aanbiedingen".
  • Stort €10 of meer en zet minimaal €10 in op een pre-match/live weddenschap naar keuze.
  • Na het afwikkelen van deze weddenschap ontvang je 5 Free Bets van €10 per stuk.

*Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+ | Bonus 24+ | Odds fluctueren

Zet in op Ajax tegen Telstar!

Ajax speelt zondagmiddag de eerste competitiewedstrijd tegen Telstar. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Agenda
zo
10/08
Ajax
14:30
Telstar
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Ajax 0 0 0
2 AZ 0 0 0
3 Excelsior 0 0 0
4 FC Groningen 0 0 0
5 FC Twente 0 0 0
6 FC Utrecht 0 0 0
7 FC Volendam 0 0 0
Bekijk de hele stand
