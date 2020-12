Geschreven door Auke Kooreman 17 dec 2020 om 09:12

Een prachtige wedstrijd stond op het programma in de tweede ronde van KNVB-beker. Ajax-Utrecht staat bekend om de opmerkelijke uitslagen en zo ging het ook woensdagavond.

Kjell Scherpen kreeg woensdag de voorkeur onder de lat en maakte daarmee zijn debuut. Het debuut ging niet zoals Scherpen zich waarschijnlijk had voorgesteld. Na twee officiële speelminuten moest de doelman al vissen. Nico Tagliafico beleefde al niet zijn beste seizoen en maakte het door een foute pass alleen maar erger. Scherpen kon de Argentijnse linksback helaas niet helpen. Weliswaar kon de selectie van Erik ten Hag vroeg herstellen. In de 8ste minuut veroorzaakte Antony op een aantrekkelijke plek een vrije trap. Anders dan anders ging niet Zakaria Labyad achter de bal staan, maar aanvoerder Dusan Tadic mocht het doen. Hij zette zijn ploeg weer op gelijk hoogte. De vroege achterstand was weer rechtgezet, maar het gevaar zat nog altijd in een klein hoekje, met de snelheid van onder meer Eljero Elia en Gyrano Kerk. In de eerste helft zorgden de vroege doelpunten voor twee opmerkelijke momenten, maar in de 34ste minuut zorgde niet een doelpunt, maar een overtreding voor een opmerkelijk moment. Antony gaf Django Warmerdam een duw in de rug, waardoor de rechtsback ongelukkig in botsing kwam met zijn keeper. Maarten Paes was na de botsing aangeslagen en moest het veld geblesseerd verlaten. Een wedstrijd met twee vroege goals, veel slordigheden en twee keepers die hun debuut maakten.

De Ajacieden gingen ondanks de vroege achterstand wel met een voorsprong de rust in. Veel kansen creëerde Ajax niet, maar de thuisploeg was wel erg efficiënt voor de goal. Iets wat je van de Domstedelingen niet kon zeggen. Utrecht speelt het hele seizoen al goed voetbal en creëert veel kansen, maar doet zichzelf telkens te kort op het scorebord. Woensdagavond gold voor de eerste helft hetzelfde verhaal.

De tweede helft begon opmerkelijk genoeg exact hetzelfde als de eerste helft, maar deze keer ging Devyne Rensch, de andere back, in de fout. De jonge back gaf een te korte pass die opgepakt werd door de razendsnelle Kerk. Zo hielp hij Mahi aan zijn tweede goal van de avond. De Amsterdammers konden na de snelle gelijkmaker weer opnieuw beginnen. De Amsterdammers moesten na de tweede vroege treffer van Utrecht niet net als in de eerste helft opzoek naar de gelijkmaker, maar naar de voorsprong. De thuisploeg maakte dezelfde fouten en hetzelfde gold voor de uitploeg. Antony kwam zoals bekend is bij vele verdedigers naar binnen en zag zijn schot na een aanraking tegen het net aangaan. Ajax kon exact 2 minuten genieten van de voorsprong. De Amsterdammers stonden allemaal te slapen bij corner en zo was het weer 3-3.

Na het knotsgekke begin ging de storm even liggen. Utrecht begon al vroeg in de tweede helft met wisselen, waardoor er duidelijk kwaliteit aan kant van Domstedelingen het veld verliet. Al kon de ingevallen Moussa Sylla wel scoren. Debutant Scherpen ging verschrikkelijk in de fout en hielp de Franse aanvaller aan zijn eerste goal voor Utrecht. 7 doelpunten na 70 minuten, een aantal wat Ajax eerder dit seizoen meemaakte, maar toen stonden alle goals aan de goede kant van het scorebord. In de eigen Johan Cruijff Arena was dat niet het geval en leek in de 75ste minuut een verlenging het meest haalbare voor de Amsterdammers.

Ajax ging weer eens een snelle combinatie aan, waar Zakaria Labyad het eindstation van was en de bal keurig achter de Eric Oelschlagel schoot. De teams stonden voor de vijfde keer die avond met dezelfde cijfers op het scorebord, maar het werd uiteindelijk toch geen verlenging. Tadic was eerder in de wedstrijd al zeker van een doelpunt en zette in de laatste minuten van de wedstrijd zijn tweede doelpunt achter zijn naam. De knotsgekke wedstrijd had bijna alles al gehad, maar een pracht van een doelpunt ontbrak nog. 9 doelpunten, een vermakelijke wedstrijd voor de neutrale kijker, maar of Erik ten Hag daar blij mee was? Dat antwoord mogen jullie zelf in vullen.