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Ajax trekt Chelsea-doelvrouw aan: "Doel is eerste keepster worden"

Amber
bron: Ajax
Femke Liefting bij Newcastle United
Femke Liefting bij Newcastle United Foto: © BSR Agency

Ajax Vrouwen heeft zich versterkt met Femke Liefting. De 21-jarige keepster wordt komend seizoen gehuurd van Chelsea. De talentvolle sluitpost kijkt enorm uit naar haar nieuwe uitdaging in de hoofdstad en steekt haar ambities niet onder stoelen of banken: ze is gekomen om eerste keepster te worden.

Liefting sloot afgelopen week al aan op het trainingskamp in Oostenrijk. "Het is enorm speciaal. Het is een enorm grote club, dus het is superspeciaal om hier te mogen voetballen. Het is superleuk om met het hele team op trainingskamp te gaan, zeker in het buitenland. Dat maakt het nog wat specialer. Ik ben gelijk goed ontvangen, dat is superfijn", zegt ze voor de camera van het clubkanaal.

Hoewel ze onder contract staat bij een Europese grootmacht als Chelsea, ziet Liefting in Ajax de perfecte plek voor haar verdere ontwikkeling. "Waarom ik enthousiast werd van Ajax? Vanwege de ambities van de club. Meespelen om de prijzen en ook echt elke prijs willen winnen. En natuurlijk ook het aanvallende voetbal, waarin ik mezelf ook graag wil laten zien. Het is een enorme club; het voelt heel speciaal."

Liefting heeft de nodige ervaring in haar bagage. Na haar overstap van AZ naar Chelsea kreeg ze te maken met blessureleed, en ook haar huurperiode bij Newcastle United werd door een fysieke tegenslag voortijdig beëindigd. "Ik heb natuurlijk een mooie stap gemaakt naar Chelsea. Daar heb ik een paar tegenslagen gehad met blessures. Ik denk dat dit nu een hele mooie stap is om weer terug te zijn, ook dicht bij familie en vrienden. Maar juist ook om bij een echte topclub te spelen die hetzelfde soort voetbal speelt als Chelsea. Dat is supergaaf. In de jeugd heb ik veel EK's en WK's gespeeld, wat een supermooie ervaring is. Ik denk dat dat eraan bijgedragen heeft dat ik uiteindelijk de stap naar Chelsea heb mogen maken."

De goalie kent al flink wat speelsters van Ajax, van haar tijd bij de KNVB-jeugdelftallen. "Ik kende al best wel veel speelsters binnen deze selectie, eigenlijk de helft wel. Ik heb al met veel meiden gespeeld bij de KNVB en heel vroeger zelfs met Katja Snoeijs bij VV Alkmaar."

Liefting is naar Amsterdam gekomen met een duidelijk doel voor ogen. Ze wil niet alleen minuten maken, maar ook direct prijzen pakken met Ajax. "Persoonlijk is mijn doelstelling wel om eerste keepster te worden. Ik wil voor alle prijzen spelen en alle prijzen pakken. Natuurlijk wil ik daarnaast zorgen dat mijn ontwikkeling verder gaat. Wanneer ik tevreden ben? Als we landskampioen zijn en de KNVB Beker hebben gewonnen. En als ik persoonlijk ook een fit seizoen heb, blessurevrij blijf en veel speelminuten heb gemaakt."

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