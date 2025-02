Ajax trekt conclusie: "Dat is wat de club wil gaan uitstralen"

Volgens Voetbal International krijgt Ajax-talent in de tweede seizoenshelft meer kansen in het eerste elftal. Door het vertrek van meerdere spelers tijdens de winterse transferperiode is er ruimte ontstaan voor jeugdspelers om zich te laten zien.

Volgens VI is er bij een evaluatie geconcludeerd dat er meer talenten betrokken moesten worden bij het eerste elftal. In het afgelopen half jaar gaf Ajax de meeste speelminuten aan spelers uit de eigen jeugdopleiding. Devyne Rensch, Kenneth Taylor, Jorrel Hato, Brian Brobbey, Youri Baas en Kian Fitz-Jim waren de vaste basisklanten in de eerste seizoenshelft. "Met name voor de ontwikkeling van die laatste twee verdient trainer Farioli credits."

Tegen Feyenoord zat het Belgische toptalent Rayane Bounida (18) bijvoorbeeld al op de bank. "Ook Jan Faberski (18) en Don-Angelo Konadu (18) zullen meer kansen voorin krijgen, nu Chuba Akpom en Jaydon Banel daar zijn vertrokken", zo valt er te lezen.

"Dat is wat Ajax nadrukkelijk wil uitstralen: dat de deur wagenwijd openstaat voor de grootste talenten", schrijft Voetbal International. De komende maanden zullen meerdere talenten de kans krijgen om te ruiken aan het eerste elftal en komende zomer zal een deel van hen de kans krijgen in de voorbereiding. "Want in tijden van financiële moeilijkheden is dát de uitweg, zo realiseert Ajax zich maar al te goed."