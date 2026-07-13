'Ajax trekt na Leonardo ook Italiaanse spits van Juventus aan'

Ajax lijkt opnieuw een aanvaller aan de selectie toe te voegen. Volgens transferjournalisten Matteo Moretto en Fabrizio Romano hebben de Amsterdammers een mondeling akkoord bereikt met Juventus over de komst van Diego Pugno.

Ook de negentienjarige spits zelf zou inmiddels groen licht hebben gegeven voor een transfer naar Amsterdam. Daarmee lijkt niets een overstap naar de Eredivisie nog in de weg te staan.

Pugno maakt sinds 2021 deel uit van de jeugdopleiding van Juventus. Afgelopen seizoen kwam hij uit voor zowel Juventus Onder 19 als het beloftenteam van de Italiaanse topclub. De 1,86 meter lange aanvaller speelde 22 officiële wedstrijden, waarin hij acht keer tot scoren kwam en daarnaast één assist afleverde.