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Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax trekt na Leonardo ook Italiaanse spits van Juventus aan'

Amber
bron: Matteo Moretto/Fabrizio Romano
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Ajax lijkt opnieuw een aanvaller aan de selectie toe te voegen. Volgens transferjournalisten Matteo Moretto en Fabrizio Romano hebben de Amsterdammers een mondeling akkoord bereikt met Juventus over de komst van Diego Pugno.

Ook de negentienjarige spits zelf zou inmiddels groen licht hebben gegeven voor een transfer naar Amsterdam. Daarmee lijkt niets een overstap naar de Eredivisie nog in de weg te staan.

Pugno maakt sinds 2021 deel uit van de jeugdopleiding van Juventus. Afgelopen seizoen kwam hij uit voor zowel Juventus Onder 19 als het beloftenteam van de Italiaanse topclub. De 1,86 meter lange aanvaller speelde 22 officiële wedstrijden, waarin hij acht keer tot scoren kwam en daarnaast één assist afleverde.

Welke rol Pugno direct bij Ajax krijgt, is nog niet duidelijk. De club werkt tegelijkertijd aan de komst van de Braziliaanse spits Marcos Leonardo, maar sluit extra aanvallende versterkingen deze transferperiode niet uit.

Ajax heeft bovendien ruimte in de voorhoede gecreëerd. Wout Weghorst is inmiddels vertrokken, terwijl technisch directeur Jordi Cruijff bereid zou zijn om mee te werken aan een vertrek van Kasper Dolberg. De Deense spits staat nadrukkelijk in de belangstelling van FC Midtjylland.

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