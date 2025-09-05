AD Voetbalpodcast
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax trekt Soykan aan, komst andere Vitesse-spelers onzeker'

Amber
bron: Ajax Showtime
Het logo van Vitesse
Het logo van Vitesse Foto: © BSR Agency

Ajax heeft Aykan Soykan aangetrokken. De centrale verdediger wordt overgenomen van Vitesse en sluit aan bij Ajax O17. De komst van de andere Vitesse-talenten die op weg waren naar Ajax is echter onzeker.

De KNVB heeft laten weten dat contractspelers zich kunnen overschrijven naar een andere vereniging. Soykan had een contract tot medio 2028 in Arnhem en mag zodoende de overstap naar Ajax. Ajax hoopt zich te versterken met ten minste nog vier jeugdspelers van Vitesse. De club was rond met Quyvonn Sluis (O15), Branko Kroesbergen, Akin Özcan en Isah Cheung (allen O16).

Volgens Ajax Showtime is de komst van die talenten 'uiterst onzeker'. Vitesse behoudt namelijk de proflicentie, waardoor de kans op dispensatie voor deze spelers klein lijkt. "De KNVB beoordeelt iedere speler individueel en de normale criteria worden aangehouden. Bij Ajax heeft men goede hoop de talenten alsnog officieel welkom te mogen heten", schrijft het Ajax-medium.

Nu Vitesse de licentie toch behoudt, zijn de (gewone) dispensatieregels van toepassing bij een overschrijving van een amateurjeugdspeler na 15 juni jl. Dat betekent dat overschrijvingen na 15 juni alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk zijn. De bond beoordeelt elke speler afzonderlijk en verwacht deze week uitsluitsel te geven.

