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'Ajax trekt zich plots terug uit strijd om handtekening Noa Lang'

Rik Engelbertink
bron: Gianluca Di Marzio
Noa Lang op het WK van 2026
Noa Lang op het WK van 2026 Foto: © Pro Shots

Ajax geeft de strijd om de handtekening van Noa Lang op. Dat meldt transferjournalist Gianluca Di Marzio donderdagavond. Atalanta is nog in de race voor de speler, terwijl ook Galatasaray blijft hopen.

"Ajax heeft zich teruggetrokken uit de strijd om de Nederlandse vleugelspeler, die nu in het vizier van Atalanta blijft: de club uit Bergamo lijkt de meest concrete optie voor de toekomst van Lang", schrijft de Italiaanse transferexpert

Noa Lang leek de eerste keuze om Mika Godts op te volgen bij Ajax. In Amsterdam is men er anders over gaan denken. Waarom wordt niet gemeld. Zelf zou Lang Ajax als eerste keuze gezien hebben.

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