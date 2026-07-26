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'Ajax trekt zich terug uit de strijd om handtekening Ceballos'

Gijs Kila
bron: Matteo Moretto
Dani Ceballos
Dani Ceballos Foto: © BSR Agency

Dani Ceballos maakt definitief geen transfer naar Ajax. Volgens transferjournalist Matteo Moretto hebben de Amsterdammers zich teruggetrokken uit de strijd om de transfervrije Spaanse middenvelder.

De 29-jarige Ceballos werd de afgelopen weken nadrukkelijk in verband gebracht met Ajax. Nadat hij zijn nog doorlopende contract bij Real Madrid liet ontbinden, namen de geruchten over een overstap naar Amsterdam verder toe. Ook Besiktas, Celta de Vigo en Real Betis werden door Spaanse media genoemd als mogelijke bestemming.

Volgens Moretto is een transfer naar Ajax inmiddels definitief van de baan. De transferjournalist noemt daarbij geen exacte reden voor het afhaken van de Amsterdamse club.

Ajax blijft ondertussen op zoek naar een versterking voor het middenveld. Azzedine Ounahi geldt nog altijd als één van de belangrijkste doelwitten van technisch directeur Jordi Cruijff. De Marokkaanse international van Girona zou een prijskaartje van ongeveer 25 miljoen euro hebben.

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