Ajax treurt: "Ze konden een kleine zeven miljoen euro krijgen"

Chuba Akpom gaat zijn loopbaan (hoogstwaarschijnlijk) vervolgen bij Ipswich Town en Anthony Joseph heeft de transfersoap op de voet gevolgd. De verslaggever van Sky Sports zag echter dat Birmingham City zondag nog de beste papieren had.

Op maandag was er met Middlesbrough nog een kaper op de kust. "Zij wilden hem alleen enkel huren voor dit seizoen, zonder opties of verplichtingen", blikt hij terug op de website van VoetbalPrimeur. "Birmingham raakte hier echter niet van in paniek, bleef kalm en had nog steeds vertrouwen dat Akpom voor hen zou kiezen. Akpom had namelijk zijn woord gegeven", blikt Joseph terug.

"Tussen de bedrijven door was er ook nog een tweede kaper op de kust: Olympiakos", verklapt hij. "Net als Middlesbrough, hebben zij op maandag van zich laten horen. Maar zo ver als Middlesbrough, gingen de Grieken niet: tot onderhandelingen met Ajax is het niet gekomen voor Olympiakos. Maandagnacht werd duidelijk dat de kapingspoging van Middlesbrough ook zonder succes was", vervolgt Joseph.

"Enkele uren later mengde Ipswich zich in de race. Chuba was zondag al in Engeland aangekomen voor zijn move naar Birmingham. Een dag later ging hij even terug naar Amsterdam om zijn spullen te halen. Hij zou dinsdag medisch gekeurd worden in Birmingham", onthult hij. "Maar die heeft hij zelf uitgesteld, toen hij hoorde van de interesse van Ipswich. Vervolgens kwam Ipswich snel tot een akkoord met Ajax. De deal zat hetzelfde in elkaar als die van Birmingham, alleen zou Ipswich zestig procent in plaats van vijftig procent van Akpoms salaris overnemen", constateert Joseph.

"Vanaf dat moment, is Akpom naar Ipswich getrokken, waar hij dinsdagnacht medisch gekeurd werd. Toen Akpom gekeurd werd, werd weer duidelijk dat Birmingham een koopdeal wilde sluiten met Ajax. Dat is alles wat Ajax wilde", legt hij uit. "Ze konden een kleine zeven miljoen euro krijgen van Birmingham. Hierdoor begon Ajax op die dinsdagnacht druk uit te oefenen op Akpom om voor Birmingham te kiezen. Ajax vertelde hem dat alleen een deal met Birmingham nu nog mogelijk was. Akpom en zijn entourage waren alleen vastbesloten en zeiden: Nee, we gaan naar Ipswich."

"Uiteindelijk dreigden op woensdag beide clubs de stekker uit de deal te trekken. De hele saga rondom Akpom was al vier dagen bezig, waardoor beide clubs eraan dachten om door te schakelen naar andere targets. Toen heeft Ajax Akpom de keuze tóch zelf laten maken, waarna het Ipswich werd", besluit Joseph.