Ajax-trio leidend bij Heitinga-ontslag? "Daar houd ik het op"

"Danny Blind liegt regelmatig, en hij liegt ook over zijn zoon"
Rik Engelbertink
bron: KieftJansenEgmondGijp
Rob Jansen
Rob Jansen Foto: © Pro Shots

Davy Klaassen, Steven Berghuis en Remko Pasveer hebben John Heitinga geen dienst bewezen, zo concludeert Rob Jansen. De zaakwaarnemer weigert in detail te treden, maar vindt dat het drietal zich bepaald niet van haar beste kant heeft laten zien. 

In KieftJansenEgmondGijp krijgen vooral de technische Ajax-leiding en rvc-lid Danny Blind hevige kritiek. Ook Klaassen, Berghuis en Pasveer worden genoemd. "Hun contracten werden verlengd en daar werd John mee geconfronteerd. Op zich niet zo'n probleem, maar ga dan achter zo'n trainer staan. Of zeg dan aan het begin: trainer, we moeten even gaan zitten, want dit gaat niet goed", zegt Jansen.

Of het drietal zich uitsprak tegen Heitinga? Jansen wil daar niet op ingaan. "Ze hebben hem niet echt geholpen, laat ik het daar op houden", antwoordt Jansen. "Dan word je dus geslachtofferd. Zoals Hugo Borst zei: dead man walking."

Het laatste Ajax Nieuws Davy Klaassen Steven Berghuis Remko Pasveer
