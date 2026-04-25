Ajax wint strijd om gewild talent: "Hij ontwikkelt zich enorm"

Ajax heeft zich verzekerd van de diensten van toptalent Denzel Darko. De komst hing al even in de lucht, maar is nu definitief bevestigd door de club . Daarmee troeft Ajax ook buitenlandse geïnteresseerden af.

De aanvaller speelt al sinds 2016 in Amsterdam en wordt gezien als een van de parels uit de jeugdopleiding. Hoewel een stap naar het buitenland lonkte, meldde De Telegraaf eerder al dat hij zou bijtekenen. Dat nieuws is nu officieel gemaakt.

In gesprek met de clubkanalen reageert directeur voetbal Marijn Beuker op het contractnieuws. "Denzel is sinds de O8 bij Ajax en hij heeft zich in de afgelopen jaren enorm goed ontwikkeld. Denzel beschikt over een goede versnelling en een uitstekende techniek, waarmee hij scoringskansen kan creëren. Hij heeft veel power en dynamiek, maar combineert dat met veel creativiteit, waarmee hij een grote bijdrage aan het aanvalsspel van de ploeg levert."

Darko kan volgens de Ajax-directeur ook als ‘power-tien’ spelen. "Hij kan zowel als linkerspits of als ‘power-10’ uit de voeten. Wij hebben er vertrouwen in dat hij zich de komende jaren verder blijft ontwikkelen richting het professionele voetbal", aldus Beuker. Momenteel speelt de zestienjarige speler bij Ajax onder 17.