Ajax afgetroefd door PSV maar ontvangt wel miljoenen door succes

In het overzicht van de UEFA worden de inkomsten van clubs in de Champions League, Europa League en Conference League naast elkaar gelegd. Wat betreft Nederlandse clubs voert PSV de lijst overtuigend aan. De ploeg van Peter Bosz overleefde de traditionele groepsfase, inmiddels vervangen door de nieuwe competitievorm, en eindigde als tweede achter Arsenal, maar voor RC Lens en Sevilla.

Overwinningen op de Franse en Spaanse clubs leverden PSV een aanzienlijke prestatiebonus op, en de kwalificatie voor de achtste finale zorgde voor extra miljoenen. Het avontuur eindigde in de knock-outfase, maar de teller stond uiteindelijk op ruim vijftig miljoen.

Feyenoord verdiende aanzienlijk minder aan hun Europese optredens. De Rotterdammers kwamen net als PSV uit in de groepsfase van de Champions League, maar eindigden als derde. De UEFA schrijft 36,799 miljoen euro toe aan Feyenoord voor het seizoen 2023/24. In de tussenronde van de Europa League pakte de club nog ruim een miljoen euro extra. Dat betekent dat PSV 12,5 miljoen euro meer verdiende dan Feyenoord.

Ajax en AZ worden eveneens genoemd in het rapport. AZ kwam uit in de Conference League, maar sneuvelde al in de groepsfase. De club uit Alkmaar ontving daarom minder dan zes miljoen euro uit Nyon. Ajax begon in de Europa League en werd daar derde in de groep. Vervolgens haalde de ploeg nog een ronde in de Conference League. De totale opbrengst voor de Amsterdammers kwam uit op bijna dertien miljoen euro.