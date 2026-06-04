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'Ajax troeft concurrentie af en doet het financieel uitstekend'

Arthur
De Johan Cruijff ArenA
De Johan Cruijff ArenA Foto: © Orange Pictures

Ajax, PSV en Feyenoord vormen financieel steeds nadrukkelijker de top drie van Nederland. Uit de Financiële Ranglijst Eredivisie 2026 van het Sports & Economics Research Centre (SERC), waar Blog 3 over schrijft, blijkt dat Feyenoord de achterstand op de twee concurrenten verder heeft verkleind.

Ajax voert de lijst aan met een omzet van 178,1 miljoen euro, gevolgd door PSV met 170,8 miljoen euro. Feyenoord staat stevig op de derde plaats met een omzet van 160,5 miljoen euro. Daarmee zijn de Rotterdammers de afgelopen jaren dichter naar hun directe concurrenten toegegroeid. FC Twente volgt op ruime afstand, maar deelt met een omzet van 61,7 miljoen euro de vierde plaats met AZ.

De gezamenlijke omzet van alle Eredivisieclubs kwam uit op een recordbedrag van 903 miljoen euro. Feyenoord leverde daarbij een opvallende bijdrage. De club zag de omzet in één seizoen stijgen van ongeveer 125 miljoen euro naar ruim 160 miljoen euro. Vooral de inkomsten uit de Champions League speelden daarin een belangrijke rol. Daarnaast profiteerde Feyenoord van groeiende commerciële opbrengsten, sponsorcontracten en mediagelden.

Waar Ajax en PSV jarenlang financieel duidelijk buiten bereik leken, heeft Feyenoord de kloof de laatste seizoenen aanzienlijk verkleind. De Rotterdammers sloten het seizoen 2024/25 bovendien af met een nettowinst van 23 miljoen euro, terwijl het eigen vermogen groeide naar 37 miljoen euro.

Ook aan de kostenkant vormen Ajax, PSV en Feyenoord de top drie. Ajax gaf met 197,5 miljoen euro het meeste uit, gevolgd door PSV met 150,3 miljoen euro en Feyenoord met 134,3 miljoen euro. FC Twente completeert samen met AZ de subtop. De Tukkers noteerden kosten van 52,1 miljoen euro, terwijl AZ uitkwam op 68,5 miljoen euro.

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