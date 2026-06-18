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'Ajax troeft concurrentie af en strikt Marokkaanse wereldkampioen'

Amber
bron: De Telegraaf
Fouad Zahouani
Fouad Zahouani Foto: © BSR Agency

Ajax staat op het punt zich te versterken met Fouad Zahouani. Volgens De Telegraaf hebben de Amsterdammers met Union Touarga Sportif (UTS) een akkoord bereikt over de transfer van de twintigjarige linksback.

Met de overstap zou een bedrag van 500.000 euro gemoeid zijn, dat via bonussen nog met maximaal 300.000 euro kan oplopen. Zahouani geldt als een van de grootste defensieve talenten van Afrika. De linksback doorliep de jeugdopleiding van de Mohammed VI Football Academy in Rabat en kroonde zich met Marokko Onder 20 tot wereldkampioen.

Ajax moest stevig concurreren om de handtekening van de talentvolle verdediger. Ook AC Milan, Udinese en VfB Stuttgart hadden belangstelling voor Zahouani. Volgens De Telegraaf wist Ajax uiteindelijk een streepje voor te krijgen dankzij de goede relatie tussen technisch directeur Jordi Cruijff en zaakwaarnemer Mo Sinhouh, die nauwe banden onderhoudt met de Mohammed VI Football Academy.

De Marokkaan ziet een overstap naar Amsterdam als de ideale vervolgstap in zijn carrière. In eerste instantie zal hij aansluiten bij Jong Ajax, waarna het de bedoeling is dat hij na een gewenningsperiode de stap naar het eerste elftal maakt.

De verwachting is dat Ajax op korte termijn ook een persoonlijk akkoord met Zahouani bereikt. Daarna kan de verdediger een meerjarig contract ondertekenen in de Johan Cruijff ArenA. Afgelopen seizoen kwam hij elf keer in actie voor Union Touarga Sportif op het hoogste niveau van Marokko. Daarin was hij goed voor één doelpunt en één assist.

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