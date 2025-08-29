'Ajax troeft concurrentie af op financieel vlak': "Miljoenen"

Bij de nieuwe opzet van de Champions League is duidelijk geworden dat Ajax en PSV met een flinke startpremie aan het toernooi beginnen. Beide clubs ontvangen 18,62 miljoen euro aan vaste premie, aangevuld met inkomsten uit de zogeheten value pillar. Feyenoord moet dit met ledeogen toezien, waarover hieronder meer.

Ajax staat op de UEFA-ranglijst hoger dan PSV en pakt daardoor meer uit de vaste vergoeding, zo’n 6,6 miljoen tegenover 5,2 miljoen voor PSV. In het variabele deel scoort PSV juist iets beter, waardoor de Eindhovenaren daar ruim een miljoen extra ophalen, aldus Eindhovens Dagblad. Uiteindelijk starten beide clubs met bijna hetzelfde bedrag: Ajax rond de 37,6 miljoen euro en PSV 37,2 miljoen.

Feyenoord moet het doen met aanzienlijk minder. Door de vroege uitschakeling in de Champions League wacht slechts de Europa League, goed voor 13,7 miljoen euro. Docent en onderzoeker Job Gulikers schrijft op X hierover: "De twee Nederlandse clubs starten met een goed gevulde portemonnee in de Champions League: Ajax € 37,6 miljoen en PSV € 37,2 miljoen. Voor Feyenoord zijn de druiven zuur: in plaats van € 37,4 miljoen in de Champions League wacht nu ‘maar’ € 13,7 miljoen in de Europa League."