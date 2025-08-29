AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
'Ajax troeft concurrentie af op financieel vlak': "Miljoenen"

Arthur
Eindhovens Dagbad
Johan Cruijff ArenA
Johan Cruijff ArenA

Bij de nieuwe opzet van de Champions League is duidelijk geworden dat Ajax en PSV met een flinke startpremie aan het toernooi beginnen. Beide clubs ontvangen 18,62 miljoen euro aan vaste premie, aangevuld met inkomsten uit de zogeheten value pillar. Feyenoord moet dit met ledeogen toezien, waarover hieronder meer.

Ajax staat op de UEFA-ranglijst hoger dan PSV en pakt daardoor meer uit de vaste vergoeding, zo’n 6,6 miljoen tegenover 5,2 miljoen voor PSV. In het variabele deel scoort PSV juist iets beter, waardoor de Eindhovenaren daar ruim een miljoen extra ophalen, aldus Eindhovens Dagblad. Uiteindelijk starten beide clubs met bijna hetzelfde bedrag: Ajax rond de 37,6 miljoen euro en PSV 37,2 miljoen.

Feyenoord moet het doen met aanzienlijk minder. Door de vroege uitschakeling in de Champions League wacht slechts de Europa League, goed voor 13,7 miljoen euro. Docent en onderzoeker Job Gulikers schrijft op X hierover: "De twee Nederlandse clubs starten met een goed gevulde portemonnee in de Champions League: Ajax € 37,6 miljoen en PSV € 37,2 miljoen. Voor Feyenoord zijn de druiven zuur: in plaats van € 37,4 miljoen in de Champions League wacht nu ‘maar’ € 13,7 miljoen in de Europa League."

Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
Bekijk de hele stand
