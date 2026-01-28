Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax troeft Europese grootmachten af in strijd om toptalent'

Amber
bron: ESPN
Paulo da Silva
Paulo da Silva Foto: © Instagram Paulo da Silva

Ajax heeft beet: Paulo Da Silva komt naar Amsterdam. De 18-jarige aanvaller maakt de overstap van NEC. Bij Ajax tekent hij een contract tot 3,5 jaar, zo weet ESPN. De sportzender weet ook dat Ajax flinke concurrentie had in de strijd om de handtekening van Da Silva.

Volgens ESPN kreeg Da Silva afgelopen week ook nog voorstellen van FC Porto en Paris Saint-Germain, maar hakte de knoop door om voor het plan van de Amsterdammers te kiezen. Eerder werd al bekend dat Feyenoord was afgetroefd door Ajax. Op het moment dat Da Silva een keuze gemaakt leek te hebben, kwamen Paris Saint-Germain en FC Porto nog om de hoek kijken.

De ploeg van Francesco Farioli was daarbij het meest concreet. Vanwege de blessure van Luuk de Jong zou Da Silva direct aansluiten bij de eerste selectie, als derde spits. Vanwege het toekomstperspectief in Amsterdam besloot de spits toch voor Ajax te kiezen. Via Jong Ajax hoopt de geboren Tilburger snel door te groeien in het betaald voetbal.

"Ajax had haast met het doorvoeren van de transfer. De deadline voor de UEFA Youth League was bijna verlopen en de Amsterdammers wilden de spits, die veertien keer scoorde in twaalf duels, daarvoor graag inschrijven. Op het moment dat Da Silva dinsdag door de medische keuring kwam, werden die formaliteiten meteen geregeld", weet ESPN.

NEC blijft niet met lege handen achter. De Nijmeegse club zorgde er bij de KNVB voor dat Da Silva werd aangemerkt als professional, waardoor de club in plaats van enkel een opleidingsvergoeding ook een solidariteitsbijdrage krijgt. Daarnaast heeft NEC ook een doorverkooppercentage bedongen.

Gerelateerd:
Josip Sutalo

'Ajax staat open voor vertrek Sutalo; vraagprijs flink verlaagd'

0
Remko Pasveer

Heracles bevestigt terugkeer Pasveer, staat zondag al onder de lat

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

0
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties