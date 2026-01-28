'Ajax troeft Europese grootmachten af in strijd om toptalent'

Ajax heeft beet: Paulo Da Silva komt naar Amsterdam. De 18-jarige aanvaller maakt de overstap van NEC. Bij Ajax tekent hij een contract tot 3,5 jaar, zo weet ESPN . De sportzender weet ook dat Ajax flinke concurrentie had in de strijd om de handtekening van Da Silva.

Volgens ESPN kreeg Da Silva afgelopen week ook nog voorstellen van FC Porto en Paris Saint-Germain, maar hakte de knoop door om voor het plan van de Amsterdammers te kiezen. Eerder werd al bekend dat Feyenoord was afgetroefd door Ajax. Op het moment dat Da Silva een keuze gemaakt leek te hebben, kwamen Paris Saint-Germain en FC Porto nog om de hoek kijken.

De ploeg van Francesco Farioli was daarbij het meest concreet. Vanwege de blessure van Luuk de Jong zou Da Silva direct aansluiten bij de eerste selectie, als derde spits. Vanwege het toekomstperspectief in Amsterdam besloot de spits toch voor Ajax te kiezen. Via Jong Ajax hoopt de geboren Tilburger snel door te groeien in het betaald voetbal.

"Ajax had haast met het doorvoeren van de transfer. De deadline voor de UEFA Youth League was bijna verlopen en de Amsterdammers wilden de spits, die veertien keer scoorde in twaalf duels, daarvoor graag inschrijven. Op het moment dat Da Silva dinsdag door de medische keuring kwam, werden die formaliteiten meteen geregeld", weet ESPN.

NEC blijft niet met lege handen achter. De Nijmeegse club zorgde er bij de KNVB voor dat Da Silva werd aangemerkt als professional, waardoor de club in plaats van enkel een opleidingsvergoeding ook een solidariteitsbijdrage krijgt. Daarnaast heeft NEC ook een doorverkooppercentage bedongen.