Ajax troeft FC Barcelona af: "Jonge spelers krijgen kansen"

Met zijn treffer werd Mokio de jongste doelpuntenmaker ooit voor een Nederlandse club in Europees verband. "Ja? Dat is mooi. Dat het hier gebeurt, is extra speciaal, want dit is mijn thuisland", reageert de Belgische verdediger tegenover De Telegraaf. De talentvolle verdediger is tevreden over zijn spel. "Ik wil mijn taken goed doen en probeer mijn eigen spel te spelen. Wat dat betreft vond ik dat ik nu wat beter in de wedstrijd zat dan tegen Fortuna Sittard."

De keuze voor Ajax was voor Mokio vanzelfsprekend, ondanks de interesse van FC Barcelona. "Ik wilde naar Ajax. Dat was mijn keuze en bleef mijn keuze. Waarom? Jonge spelers krijgen kansen: Ryan Gravenberch, Brian Brobbey, Kenneth Taylor, Jorrel Hato en noem maar op", legt hij uit. "Hier kan ik me ontwikkelen. Bij het gesprek met de trainer (Francesco Farioli, red.) voelde ik me goed."

Na de wedstrijd zocht Mokio zijn familie op de tribune, waar twaalf familieleden aanwezig waren. "Of ik net zo veel berichten heb als afgelopen zondag na mijn basisdebuut bij Fortuna Sittard, weet ik niet. Ik heb nog niet kunnen kijken, omdat ik na alle interviews snel moest douchen en zo de bus in moet." De avond was hoe dan ook onvergetelijk. "Het was mooi om de fans mijn naam te horen zingen. Deze wedstrijd zal ik me lang herinneren."