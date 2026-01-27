Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax troeft Feyenoord af en haalt toptalent': "Tekent woensdag"

Joram
bron: De Telegraaf
Paulo da Silva
Paulo da Silva Foto: © Instagram Paulo da Silva

Paulo da Silva maakt de overstap van NEC Nijmegen naar Ajax. De 18-jarige spits viel dit seizoen op in de Onder 19-competitie, waarin hij in twaalf wedstrijden veertien doelpunten maakte.

Dinsdag onderging hij zijn medische keuring. Dat meldt clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf. Woensdag zet Da Silva zijn handtekening onder een contract dat loopt tot de zomer van 2029. Zijn zaakwaarnemer, Nathan van Kooperen, is daarbij aanwezig.

Ook Feyenoord had interesse in de jonge aanvaller, maar Ajax trok uiteindelijk aan het langste eind. Da Silva sluit aan bij Jong Ajax, waar hij zich verder mag ontwikkelen. Bij de club ziet men in hem een talentvolle spits met veel potentie voor de toekomst.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Maarten Paes in het shirt van FC Dallas

'Ajax wil zich per direct versterken met ex-keeper van FC Utrecht'

0
Het veld op De Toekomst (Ajax)

'Ajax weerstaat buitenlandse interesse en verlengt met toptalent'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties