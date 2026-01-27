'Ajax troeft Feyenoord af en haalt toptalent': "Tekent woensdag"

Paulo da Silva maakt de overstap van NEC Nijmegen naar Ajax. De 18-jarige spits viel dit seizoen op in de Onder 19-competitie, waarin hij in twaalf wedstrijden veertien doelpunten maakte.

Dinsdag onderging hij zijn medische keuring. Dat meldt clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf. Woensdag zet Da Silva zijn handtekening onder een contract dat loopt tot de zomer van 2029. Zijn zaakwaarnemer, Nathan van Kooperen, is daarbij aanwezig.

Ook Feyenoord had interesse in de jonge aanvaller, maar Ajax trok uiteindelijk aan het langste eind. Da Silva sluit aan bij Jong Ajax, waar hij zich verder mag ontwikkelen. Bij de club ziet men in hem een talentvolle spits met veel potentie voor de toekomst.