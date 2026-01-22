'Ajax troeft Feyenoord af en heeft jonge aanvaller bijna binnen'

De jonge spits van NEC staat op de radar bij Ajax en Feyenoord, maar de Amsterdammers lijken er uiteindelijk met de handtekening van het talent vandoor te gaan. Volgens Romano gaat de achttienjarige Portugese Nederlander een contract tot medio 2029 tekenen bij Ajax.

Da Silva is dit seizoen op schot in de jeugdopleiding van NEC. In 12 wedstrijden in Divisie 1 maakte hij veertien doelpunten.