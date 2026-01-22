Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax troeft Feyenoord af en heeft jonge aanvaller bijna binnen'

Max
bron: Fabrizio Romano
Paulo da Silva
Paulo da Silva Foto: © Instagram Paulo da Silva

Ajax gaat zich versterken met Paulo da Silva. Dat meldt transferjournalist Fabrizio Romano donderdagochtend. 

De jonge spits van NEC staat op de radar bij Ajax en Feyenoord, maar de Amsterdammers lijken er uiteindelijk met de handtekening van het talent vandoor te gaan. Volgens Romano gaat de achttienjarige Portugese Nederlander een contract tot medio 2029 tekenen bij Ajax.

Da Silva is dit seizoen op schot in de jeugdopleiding van NEC. In 12 wedstrijden in Divisie 1 maakte hij veertien doelpunten. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Josip Sutalo, Lucas Rosa, Raul Moro

'Ajax bereikt akkoord met Osasuna, transfersom Moro bekend'

0
Youri Regeer aan de bal

Regeer twijfelde niet over transfer: "Ajax is en blijft een topclub"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties