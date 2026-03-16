'Ajax troeft Feyenoord af en strikt zoon van oud-profvoetballer'

Ajax heeft een akkoord bereikt over de komst van jeugdtalent Quincy Nelisse. Dat meldt Ajax Showtime . De Amsterdammers troeven daarmee meerdere Nederlandse topclubs af die eveneens belangstelling hadden voor de jonge aanvaller.

De veertienjarige Nelisse maakt het lopende seizoen nog af bij Sparta Rotterdam, waar hij uitkomt voor het team Onder-15. Vanaf komend seizoen sluit hij aan bij de O16-lichting van Ajax. Onder meer Feyenoord hoopte hem ook vast te leggen, maar zag hem uiteindelijk voor een overstap naar Amsterdam kiezen.

Nelisse is de zoon van voormalig profvoetballer Robin Nelisse, die zelf in de jeugdopleiding van Feyenoord speelde. Zijn zoon kiest echter voor een andere route en vervolgt zijn ontwikkeling bij Ajax.

Volgens Ajax Showtime hebben de Amsterdammers bovendien andere plannen met de positie van Nelisse. Waar hij bij Sparta meestal als linksbuiten speelt, ziet Ajax voor hem op termijn een rol in de spits, dezelfde positie waarin zijn vader vroeger actief was