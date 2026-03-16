Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax troeft Feyenoord af en strikt zoon van oud-profvoetballer'

bron: Ajax Showtime
Menno Geelen, Jordi Cruijff en Marijn Beuker
Menno Geelen, Jordi Cruijff en Marijn Beuker Foto: © BSR Agency

Ajax heeft een akkoord bereikt over de komst van jeugdtalent Quincy Nelisse. Dat meldt Ajax Showtime. De Amsterdammers troeven daarmee meerdere Nederlandse topclubs af die eveneens belangstelling hadden voor de jonge aanvaller.

De veertienjarige Nelisse maakt het lopende seizoen nog af bij Sparta Rotterdam, waar hij uitkomt voor het team Onder-15. Vanaf komend seizoen sluit hij aan bij de O16-lichting van Ajax. Onder meer Feyenoord hoopte hem ook vast te leggen, maar zag hem uiteindelijk voor een overstap naar Amsterdam kiezen.

Nelisse is de zoon van voormalig profvoetballer Robin Nelisse, die zelf in de jeugdopleiding van Feyenoord speelde. Zijn zoon kiest echter voor een andere route en vervolgt zijn ontwikkeling bij Ajax.

Volgens Ajax Showtime hebben de Amsterdammers bovendien andere plannen met de positie van Nelisse. Waar hij bij Sparta meestal als linksbuiten speelt, ziet Ajax voor hem op termijn een rol in de spits, dezelfde positie waarin zijn vader vroeger actief was

Gerelateerd:
Henk ten Cate

Ten Cate adviseert: "Als ik Ajax was leg ik die nu vast, vandaag"

0
Mohamed Ihattaren

Maakt Ihattaren stap binnen de Eredivisie? "Dat zou geweldig zijn"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Freek Jansen

Jansen ziet probleem bij Ajax: "Blijft wel een beetje treurig"

0
Sherida Spitse

Sherida Spitse reageert op ontslag: "Het gaat niet top bij Ajax"

0
Stefan de Vrij

De Vrij optie voor Ajax? "Hij wilde hem naar Amsterdam halen"

0
Valentijn Driessen voor de camera van De Telegraaf

Valentijn Driessen: "Zijn komst is al een schokeffect bij Ajax"

0
Wout Weghorst

Guus Til naar WK met Oranje? "Als je Wout Weghorst meeneemt..."

0
Champions League-bal

Ajax krijgt slecht nieuws in strijd om Champions League-ticket

0
Francesco Farioli

'Francesco Farioli geeft Ajax-fans déjà vu': "Dat is de reden"

0
