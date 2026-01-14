'Ajax troeft Feyenoord af en wint strijd om enorm toptalent (18)'

Ajax lijkt de slag om Paulo Da Silva te hebben gewonnen. De 18-jarige spits van NEC werd ook begeerd door onder meer Feyenoord, maar heeft zijn woord aan Ajax gegeven. Dat melden bronnen rondom de speler en de Amsterdamse club aan De Telegraaf .

Feyenoord was bereid om meer salaris te betalen aan het toptalent, maar volgens Mike Verweij wint Ajax de strijd om de jongeling onder meer omdat Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie speelt en Jong Feyenoord niet. "Het sportieve individuele plan dat Ajax Da Silva heeft voorgelegd, spreekt hem aan. In Jong Ajax moet hij worden klaargestoomd voor het eerste elftal", schrijft Verweij woensdagochtend.

Ook Liverpool en Benfica toonden interesse in Da Silva, maar de spits wil voorlopig nog in Nederland blijven. "De spits met Portugese roots, die soms al met het eerste van NEC meetrainde, is van jongs af aan Ajax-fan en kan zijn droom ooit voor die club te spelen nu in vervulling laten gaan", weet Verweij.

De afspraken tussen Da Silva en Ajax zullen de komende tijd op papier worden gezet. Het is de bedoeling dat hij een contract voor drie seizoenen tekent en komende zomer aansluit bij Jong Ajax. Da Silva had bij NEC nog geen profcontract, waardoor de Nijmegenaren slechts de vastgestelde poolvergoeding krijgt. Volgens De Telegraaf gaat het om 'enkele tienduizenden euro's'.