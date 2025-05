Ajax troeft PSV en Feyenoord af voor 14-jarig talent: "Droomclub"

"In de O8 speelden we vaak tegen Ajax. Het was mijn doel om daar ook te mogen voetballen en daar ben ik heel hard voor gaan werken. Ajax is mijn droomclub" Zijn pad naar De Toekomst liep via BFC en uiteindelijk Almere City, waar hij als O13-speler al in de O14 actief was. Ajax toonde vorig seizoen ook al interesse, maar vond hem toen nog te licht. Een jaar later kreeg hij alsnog een stage aangeboden. "Toen ik hoorde dat ik op stage mocht lopen, was ik heel trots. De trainingen gingen erg goed en na de tweede training hoorde ik al dat ze me wilden hebben."

Ajax moest wel concurrentie verslaan van Feyenoord en PSV, die ook belangstelling hadden. Maar de keuze van Levant was duidelijk: zijn broertje Joshua speelt al bij Ajax O14 en dat gaf de doorslag. "Ik wist al hoe alles gaat bij Ajax en hoe goed de dingen geregeld zijn, zowel op het veld als buiten het veld. Het gaf mij extra motivatie om te zorgen dat ik daar ook terecht zou komen."

Voor de jonge buitenspeler waren zijn doelen al snel duidelijk zo deelt hij in gesprek met Ajax Showtime: "Doorbreken bij Ajax en bekendstaan als goede voetballer, en eerst een contract tekenen."