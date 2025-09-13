AD Voetbalpodcast
'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
2025-09-02
Ajax

Ajax-tweetal moet het ontgelden: "Er gaat een hele hoop mis"

Sara
bron: ESPN
Anton Gaaei
Anton Gaaei Foto: © BSR Agency

Marciano Vink zag Ajax-backs Owen Wijndal en Anton Gaaei een wisselvallige wedstrijd spelen. Volgens de ESPN-analist waren de backs te onrustig aan de bal. 

"Gaaei was onstuimig, maar geeft dan wel de assist bij de 3-1 van Godts. Dat is ook voetbal. Het is Gaaei ten voeten uit. Er gaat een hele hoop mis, maar dat was een goede tackle en mooie pass", oordelt Vink. "Dat onstuimige moet er bij hem wel uit." 

Ook aan de linkerkant zag Vink er het nodige misgaan. "En bij Wijndal zal er ook een betere voortzetting moeten komen. Daar moet echt wel verbetering in komen, in dat aspect", stelt de oud-Ajacied.

Ajax Ajax wedstrijden Het laatste Ajax Nieuws Anton Gaaei Owen Wijndal
