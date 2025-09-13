Ajax-tweetal moet het ontgelden: "Er gaat een hele hoop mis"

"Gaaei was onstuimig, maar geeft dan wel de assist bij de 3-1 van Godts. Dat is ook voetbal. Het is Gaaei ten voeten uit. Er gaat een hele hoop mis, maar dat was een goede tackle en mooie pass", oordelt Vink. "Dat onstuimige moet er bij hem wel uit."

Ook aan de linkerkant zag Vink er het nodige misgaan. "En bij Wijndal zal er ook een betere voortzetting moeten komen. Daar moet echt wel verbetering in komen, in dat aspect", stelt de oud-Ajacied.