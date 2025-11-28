Kick-off
'Ajax twijfelt aan Maxwell': "Gaat het grootste breekpunt worden"
'Ajax twijfelt aan Maxwell': "Gaat het grootste breekpunt worden"

Amber
bron: Kick-off Podcast
Maxwell
Maxwell Foto: © Pro Shots

Binnen Ajax bestaan grote twijfels over een mogelijke terugkeer van Maxwell als technisch directeur. Vooral zijn betrokkenheid bij het zaakwaarnemersbureau van Rafaela Pimenta stuit op weerstand. Dat vertelt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

"We namen maandag de podcast iets te vroeg op", begint Verweij, verwijzend naar het moment waarop vlak na publicatie bekend werd dat Ajax gesprekken voert met Jordi Cruijff. Toch is Cruijff niet de enige optie: "Cruijff is de voornaamste kandidaat om technisch directeur te worden. Er werd daarvoor ook nog een gesprek aangeknoopt met Maxwell."

Daarnaast werd Max Huiberts benaderd, maar dat liep al snel dood. "Er is ook gepolst bij Max Huiberts, maar ze kregen het antwoord dat zij eigenlijk al verwachtten. Eén omdat hij niet veel met Ajax heeft en twee omdat hij tijd voor zichzelf wil hebben. Er wordt dus breed georiënteerd."

Volgens Verweij roepen de Ajax-contacten met Maxwell intern vraagtekens op. "Intern leeft het heel erg bij Ajax: moet je dat wel willen?" De link met het bureau van Pimenta wordt gezien als een groot risico. "Ik denk ook dat dit het grootste breekpunt gaat worden voor Maxwell."

Mocht Ajax een nieuwe technisch directeur aanstellen, dan verandert mogelijk ook de machtsverhouding binnen de club. "Ajax wil dat de nieuwe technisch directeur een statutair directeur wordt, dat je ook tekenbevoegdheid krijgt. Dan zal niet de directie over zijn aanstelling gaan, maar de Raad van Commissarissen." Daarbij speelt de aanwezigheid van Louis van Gaal als adviseur een rol. "Van Gaal en Johan Cruijff ging niet heel goed samen. Jordi Cruijff en Van Gaal kennen elkaar niet of nauwelijks, dus ik vermoed dat Van Gaal ook wel in het clubbelang zal denken."

Ajax transfergeruchten en nieuws
