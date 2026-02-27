Ajax twijfelt nu al winteraanwinst: "Willen een betere halen"

Ajax beraadt zich op de invulling van de keeperspositie richting komend seizoen. Ondanks een degelijke indruk van Maarten Paes bij zijn debuut tegen NEC Nijmegen, lijkt de clubleiding niet volledig overtuigd. In de podcast Kick-off van De Telegraaf werd de situatie rond de doelman uitgebreid besproken.

"Ik denk niet dat hij de eerste keeper van Ajax wordt", begint Verweij bij Kick-off over de huidige eerste doelman van de Amsterdammers. Paes kreeg die rol na de blessure van Vitezslav Jaros. "Na dit seizoen wil Ajax daar in ieder geval een gelijkwaardige speler halen en misschien nog wel een betere speler. Ondanks dat hij het volgens mij best aardig deed tegen NEC."

Collega Valentijn Driessen, die ook bij de podcast is aangeschoven, is kritischer op Paes. "Hij had een aantal goede reddingen, maar zoals hij opbouwde… dat heb je liever niet. Hij speelde mensen in die hij beter niet had kunnen aanspelen of gaf de bal gewoon aan NEC. Daar was wel iets mis mee. Ook bij corners ging hij de mist in."

Bij standaardsituaties ontstond meerdere keren gevaar via Ahmetcan Kaplan, die geregeld leek te worden gedekt door Kian Fitz-Jim. "De organisatie was niet goed, maar een keeper kan dan ook iets doen. Hij deed helemaal niets", besluit de journalist bij de Kick-off podcast.