Geschreven door Kevin Ligtvoet 16 apr 2021 om 00:04

Ajax is donderdag uitgeschakeld in de Europa League na twee wedstrijden tegen AS Roma. Twee maal waren de Amsterdammers de betere ploeg, maar werden de kansen niet vaak genoeg omgezet in goals. Het was zeker niet nodig, maar de Italiaanse ploeg gaat door naar de halve finale.

Erik ten Hag begon met Sean Klaiber in de basis als vervanger van de geschorste Rensch, maar dat duurde niet erg lang. Na een half uurtje spelen ging de rechtsachter naar de kant met een hamstringblessure, en kwam Schuurs voor hem in de ploeg. Timber werd hierdoor rechtsback. Er waren voor rust weinig kansen aan beide kanten, op een afgekeurde Roma-goal en één kans voor Davy Klaassen na.

In de rust verving Brian Brobbey de ongelukkige Antony, en na slechts 4 minuten maakt de spits al de 0-1, na een prachtige assist van Perr Schuurs. Een kleine 10 minuten later denkt Dusan Tadic de 0-2 te maken, maar de goal wordt na een VAR-check afgekeurd door een overtreding van Nico Tagliafico. Hierna weten de Amsterdammers niet heel veel kansen meer te krijgen, en maakt Dzeko uit een counter de 1-1. Ajax heeft dan nog 20 minuten om het duel nog met een half uur te verlengen, maar dit lukte niet. Na een 1-1 gelijkspel is het niet genoeg en gaat AS Roma verder naar de halve finale, tegen Manchester United.

Uiteindelijk komen Lassina Traoré, Mohammed Kudus en Oussama Idrissi nog voor een late 1-2, maar de bal kwam niet eens meer in de buurt van de Italiaanse doelman. Zondag staat er alweer een belangrijk duel op het programma; de bekerfinale tegen Vitesse. Ajax moet er alles aan doen om na deze tegenslag alsnog de dubbel te winnen.